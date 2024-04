Presidente Petro dice que inhabilidad de María Corina Machado en Venezuela es un 'golpe antidemocrático'

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a las elecciones en Venezuela y calificó la inhabilidad electoral de la líder opositora de ese país María Corina Machado como un "golpe antidemocrático". También mencionó que el objetivo de la democracia es "mantener los derechos políticos de toda la ciudadanía" independientemente de su ideología.

En su discurso añadió que “el derecho a elegir no es solo individual. Es de la sociedad y hoy esta discusión (se evidencia) muy bien en los hechos de Venezuela a la señora María Corina (Machado) y otros previamente: se inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas”.

El mandatario colombiano abordó el tema de las elecciones en Venezuela durante la noche de este lunes primero de abril durante la posesión de la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya.

"Indudablemente es un golpe antidemocrático", mencionó Petro sobre lo que ocurre con Machado en Venezuela y manifestó que "ocultamos" que en Colombia "el derecho político también está vulnerado".

"Lo que hay en el trasfondo es la necesidad de preservar el derecho político a elegir, a ser elegido, a participar en igualdad de condiciones con el Estado, que no solamente es un derecho político individual, no es solamente al individuo Petro o a otro individuo cualquiera, sino que es un derecho de la sociedad fundamental", dijo el presidente de Colombia.

María Corina Machado Foto:AFP Compartir

Así, Petro criticó nuevamente el veto a la líder venezolana María Corina Machado para las elecciones en Venezuela. Incluso, esta política ya le había agradecido al mandatario colombiano su apoyo: "Sus posiciones en las últimas horas reafirman que nuestra lucha es justa y democrática".

Petro añadió, sobre la situación política de Venezuela, que "a Leopoldo López lo inhabilitaron en Venezuela. Exactamente lo mismo que me querían inhabilitar a mí aquí”.

El mandatario no solo criticó la situación en Venezuela sino que sumó a otros países como Perú, Paraguay, Honduras, Guatemala y Colombia, por circunstancias similares en los últimos años que, según él, han vulnerado los derechos políticos con decisiones administrativas.

Las elecciones en Venezuela se realizarán el próximo 28 de julio. Nicolás Maduro será nuevamente la carta del chavismo para seguir en la presidencia.

Presidente Petro habló sobre Nicolás Maduro

Petro agregó que Nicolás Maduro no contempla ciertas circunstancias: "Ellos han contestado nuestras críticas: que en Venezuela solo los partidos inscriben candidatos y que si ningún partido no tiene las figuras, las firmas (que nosotros sí tenemos como válvulas para permitir el acceso a la política); entonces si no se escribe la candidata tal por un partido, pues no la inscriben".

Petro visitó Caracas y se propuso restablecer las relaciones con Venezuela. Foto:Presidencia de Venezuela Compartir

Para Petro, esta fue la forma de cerrar el paso indudablemente a una corriente política real y existente en Venezuela. "El pueblo determinaría sí es mayoritaria o no", agregó.

Lo que le ha dicho el chavismo a Petro

Desde el chavismo, le respondieron las críticas a Gustavo Petro y a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, quienes han mostrado su preocupación por la forma como se desarrollarán las elecciones en Venezuela.

El presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, lamentó las posturas de los presidentes Petro y Lula Da Silva. "Métanse sus opiniones por donde les quepan", escribió en la red social X.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS