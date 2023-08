Durante la tarde de este miércoles 30 de agosto, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde El Salado, corregimiento de Carmen de Bolívar, en donde hace más de 20 años 450 paramilitares ejecutaron a 60 campesinos y trabajadores, provocando, además, el desplazamiento de toda una población.



(Le recomendamos leer: Petro respondió a las críticas por decreto vinculado a la supuesta expropiación exprés).



La masacre de El Salado es recordada como uno de los hechos más dolorosos que azotó a los Montes de María y que fue usada hoy por el presidente Gustavo Petro para responder a los cuestionamientos por un decreto asociado con la supuesta expropiación exprés.

“Nadie se preguntó si los campesinos tenían seguridad jurídica sobre su tierra”, dijo el mandatario, que recordó el despojo a las poblaciones de los Montes de María y lo asoció a un tipo de expropiación. “Despojaron al campesinado regando esta tierra de sangre. Ahí sí no hay escándalo, eso sí no importa", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Conmemoración de la masacre de El Salado, en el Carmen de Bolívar. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“Nos acusan de expropiadores, pero alguien de la televisión nacional o de la prensa o los partidos políticos alguien dijo que eso era expropiación, ¿esa expropiación no vale?”, reiteró el presidente para comparar las masacres paramilitares en El Salado con la supuesta expropiación exprés vinculada al proyecto de decreto.



(Le recomendamos leer: Iván Duque respondió al presidente Petro por crisis del sector energético).



Sin embargo, el mandatario también lanzó un fuerte mensaje, asegurando que "hay quienes sueñan con tumbar el Gobierno", iniciando una nueva ola de violencia en el país.



"Hay quienes sueñan en tumbar el Gobierno, recogen platica de empresarios españoles y se van a España a ver como se tumba el Gobierno. No se les ocurra hacer eso porque estarían iniciando una nueva ola de violencia, no sean brutos", comentó el presidente Petro en su declaración.



Así mismo, dijo que el pueblo y el campesinado tenía claro qué es lo que tiene que hacer:



"Ya en la historia de Colombia eso se ha hecho, se ha repetido y ya se sabe qué pasa. El campesinado, la juventud popular y el pueblo trabajador saben qué tienen que hacer así yo no siga en esta existencia", expuso el primer mandatario.

En El Salado, Montes de María, en el sitio de una de las peores masacres del paramilitarismo aliado con funcionarios públicos armados, ahora entrego 1.000 hectáreas al campesinado.



Tuvo Cementos Argos perder en juicio para entregar estas tierras y comprender que un acuerdo… pic.twitter.com/ZH2Qmyms8L — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 30, 2023

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de Política

Lea más noticias...