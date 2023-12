'Hacer trizas la paz costó el crecimiento exponencial de masacres': presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se refirió este 27 de diciembre al número de masacres que se han cometido en Colombia en los últimos ocho años. A través de su cuenta de X, indicó: "No me gusta este cuadro, es el número de masacres realizadas por año. Lo publicó un partido de oposición: Cambio Radical". (Editorial: SOS por el Cauca)

En dicha imagen se registra que este año, en el país, se han registrado 93 masacres; en el 2022 fueron 94; en el 2021, 72 y en el 2020, 52.



El jefe de Estado, en la publicación, arremetió contra los partidos opositores a su Gobierno, Cambio Radical y el Centro Democrático. Aseguró que tienen doble moral.

El presidente Gustavo Petro liderando el cónclave de ministros. Foto: Presidencia

"Fue en el gobierno que ellos apoyaron donde se dispararon las masacres después de su caída con los acuerdos de paz", sostuvo.



Luego manifestó: "Hacer trizas la Paz costó este crecimiento exponencial del número de masacres en el gobierno de Duque. La cifra del 2023 muestra que se detuvo el crecimiento, pero no me gusta para nada".



Finalmente, indicó que esa curva debe disminuir "sustancialmente" durante su administración.

La escalada de violencia en el Cauca

En los últimos días, el departamento del Cauca ha registrado una escalada de la violencia y la más reciente masacre se cometió el pasado 22 de diciembre en Santander de Quilichao.



Frente a esta situación, el presidente Gustavo Petro planteó el 24 de diciembre una propuesta que, según dijo, impulsará el próximo año para evitar que se cometan más crímenes en el departamento.



De acuerdo con el primer mandatario, la violencia en el Cauca es un “efecto de un intento de las organizaciones armadas por tomar el control de las comunidades y las organizaciones populares”. El Presidente indicó que dichas estructuras armadas se “aprovechan la conflictividad interétnica y el poder de la economía ilícita”.

Momentos de dolor y tristeza se evidenciaron en el sepelio de Elmer Abonía, alcalde de Guachené. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Por lo anterior, invitó a una “movilización popular” – como lo ha hecho en reiteradas ocasiones - para que se oponga a “al intento de control ejercido sobre la base del miedo y de la muerte”.



En su mensaje, señaló que desde el Gobierno se acompañará dicha movilización. También agregó que propondrá un pacto interétnico entre las comunidades del Cauca con el objetivo de que “las fisuras no sean aprovechadas por quienes no quieren la autonomía de la organización popular porque solo quieren controlar territorios que ponen al servicio de los carteles extranjeros de la droga”.



Petro anunció que su administración “se pondrá al servicio” de las “decisiones populares” y que le propondrá “a esa coordinadora popular del Cauca un mandato popular sobre las armas y la violencia”.



Su iniciativa, sin embargo, recibió críticas de algunos sectores que señalaron que no es suficiente para frenar realmente la violencia que históricamente ha golpeado al Cauca por las acciones criminales de los grupos armados que se disputan el control del territorio y las rutas del narcotráfico.

El exministro Alejandro Gaviria, por ejemplo, dijo que lo expuesto por el primer mandatario es un “discurso especulativo y confuso”. Por lo que lo cuestionó: “¿No valdría la pena hacer claridad plena sobre el futuro de la paz total, la estrategia de seguridad, las políticas de desarrollo y las acciones inmediatas de gobierno que piensan llevar a la práctica?”.



Gaviria manifestó que la urgencia para atender esta escalada de violencia “contrasta sin duda con toda esta retórica difusa”.

REDACCIÓN POLÍTICA