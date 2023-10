'EE.UU. tiene el poder de parar la masacre': presidente Petro sobre Gaza

El presidente Gustavo Petro, en la noche de este domingo, celebró una declaración de su homólogo estadounidense Joe Biden en la cual le advirtió a Israel que ocupar Gaza "sería un error".



(Puede leer: 'Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos': Petro)

Frente a dicha postura, el mandatario colombiano dijo: "EE.UU. y Colombia cada vez confluyen más en estas terribles circunstancias. Claro que es un error ocupar Gaza, pero el gobierno de EEUU tiene el poder de parar la masacre".



Manifestó que si Estados Unidos actúa, "todo el mundo presionará a Hamás para liberar los rehenes israelíes y todo el mundo presionará por un acuerdo de paz que permita dos estados libres: Israel y Palestina".

Facebook Twitter Linkedin

De izq. a der. Joe Biden y Gustavo Petro. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esta semana, la enviada especial de Estados Unidos para el Monitoreo y Combate del Antisemitismo, Deborah Lipstadt, rechazó las declaraciones que el presidente Gustavo Petro hizo el pasado 9 de octubre sobre Israel y el conflicto en Gaza.



“Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza”, había dicho el Presidente, el pasado lunes, en X, reaccionando a una publicación sobre su intercambio con el embajador de Israel en Colombia.

Facebook Twitter Linkedin

Deborah Lipstadt y el presidente Gustavo Petro. Foto: Gobierno de EE. UU. Presidencia.

El mismo día, minutos antes, el primer mandatario había escrito, en reacción a la orden que dio el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, sobre la electricidad y otros servicios en Gaza: “Esto decían los Nazis de los judíos. Los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional. Israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional. Este discurso del odio si prosigue, solo traerá un holocausto”.



Al respecto, este jueves, Deborah Lisptadt apuntó, en inglés, en la misma red social: “Nos sorprendió ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al Gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler. Condenamos enérgicamente las declaraciones del presidente Petro y le pedimos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por su bárbaro asesinato de hombres, mujeres y niños israelíes”.

Se eleva la tensión diplomática entre Israel y Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro - Israel Foto: EFE

Más temprano este domingo, el presidente Gustavo Petro, por otro lado, endureció su postura frente a Israel y aseguró que "si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios".



Esto lo dijo en respuesta a la decisión que tomó Israel de suspender las exportaciones de seguridad.



Después sentenció: "Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco", aseguró.



En su mensaje, igualmente, el Presidente dijo: "Ni los Yair Klein, ni los Raifal Eithan podrán decir cual es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia".

Facebook Twitter Linkedin

El humo se eleva entre los edificios tras los ataques israelíes en Gaza este domingo. Foto: EFE

Y continuó: "Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia como nos enseñó Bolivar y Nariño es un pueblo independiente soberano y justo".



Petro concluyó su publicación asegurando que "Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza, y por el Auschwitz colombiano".



Finalmente afirmó: "Hitler será derrotado en bien de la humanidad, su democracia, la Paz y la libertad del mundo".Esta declaración, después, fue catalogada como un comunicado de prensa desde la Presidencia de la República.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA