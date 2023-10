Presidente Petro desautoriza invitación a disidencias para instalar proceso electoral

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la polémica por cuenta de una supuesta invitación a los delegados de la mesa negociación del Estado Mayor Central (Emc) a participar de la instalación de las elecciones, que se iba a llevar a cabo desde Popayán. El mandatario desautorizó lo comunicado por las dos cabezas de las negociaciones: Camilo González Posso (jefe negociador) y Andrey Avendaño (cabeza de los negociadores del Emc.



"Ni el comisionado de Paz ni el Gobierno nacional han dado autorización alguna para que el Emc participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país", fue el trino del presidente Gustavo Petro que puso fin a una polémica que comenzó desde este jueves y que tuvo su punto más alto en la mañana de hoy, viernes.



El mensaje del primer mandatario llega minutos después de distintos pronunciamientos en contra de las versiones de la mesa de negociación sobre una supuesta invitación para que sus delegados hicieran parte del acto de instalación. Además del presidente, el pronunciamiento más contundente fue el del Órgano Electoral (Registraduría y CNE), que negó cualquier invitación a cualquiera de los dos bandos negociadores.

Ni el comisionado de paz, ni el gobierno nacional han dado autorización alguna para que el EMC participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2023

En un comunicado conjunto se advierte que "no es cierto" que se hayan invitado a los negociadores "a la instalación de las elecciones territoriales de este domingo, 29 de octubre" . En ese sentido, anunciaron que la instalación ya no se hará en Popayán.



"El registrador nacional del Estado Civil (Alexander Vega) y el presidente del Consejo Nacional Electoral (Alfonso Campo) instalarán estos comicios desde otro lugar del territorio nacional y no en la ciudad de Popayán, tal como se había anunciado", declararon.



También hubo mensajes desde el Ministerio de Defensa. Su cabeza, Iván Velásquez expresó lo inconveniente que sería presencia de los disidentes, así sean negociadores en la instalación de un proceso electoral.



"Me parece que la mesa de diálogo debe ocupar los espacios que les corresponde. Ellos están en un proceso de negociación, sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo con esa organización ilegal, pero a esto ya se le está dando un papel que no le corresponde. El 'Estado Mayor Central' es una organización ilegal, es una organización que está en búsqueda, según lo que han afirmado, una salida negociada", dijo Velásquez en W Radio.



Luego, en su cuenta de Twitter amplió su mensaje: "Rechazo categóricamente la presencia del EMC en cualquier escenario relacionado con la próxima jornada electoral. Su participación es inaceptable en actos protocolarios y en puestos de votación en cualquier lugar del país".



En medio de la oleada de rechazo, el jefe de la delegación del Emc, Andrey Avendaño, descartó la participación en cualquier evento de instalación. "Nosotros no haremos presencia allí, no participaremos porque no se permite", dijo en W Radio.



Lo dicho por Avendaño contrasta con el comunicado original, firmado por este, en el que se confirmaba la participación de los delegados en la mesa de negociación. ""Los integrantes de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central en pleno, y por invitación de las autoridades electorales, estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que se hará desde esta ciudad", dice el texto.