“No lo sabía”, así contestó la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al llamado de atención que le hizo el congresista Inti Asprilla en plena intervención ante el Senado. Ella había sido invitada a la comisión quinta para precisar las acciones que se adelantan con tal de controlar el aumento de las tarifas de energía, pues en varias poblaciones -sobre todo de la Costa- los recibos están llegando ‘por las nubes’.

No leer, ministra

No llevaba ni un minuto de su discurso cuando el senador Asprilla comenzó a hacer caras. Solo bastaron unos segundos hasta que la interrumpió: “Señora ministra, hay que tener cuidado para no dar la impresión de estar leyendo, está prohibido por Ley quinta”.



La ley a la que hizo mención el senador es la que contiene el Reglamento del Congreso. En su artículo 105 dice que “no se permite la lectura de discursos escritos; esto no excluye las notas o apuntamientos tomados para auxiliar la memoria, ni los informes o exposiciones con que los autores de los proyectos los acompañen”.



“Voy entonces a guiarme (de las hojas)”, replicó ella. Con algunos titubeos continuó con su declaración, ya con la mirada hacia el frente para explicar qué se va a hacer desde su cartera en el marco de la transición energética.

(Lea también: Irene Vélez, ministra de Minas: 'Todos cometemos errores').

Piden a la Ministra de Minas, Irene Vélez, no leer un discurso durante su intervención en el Congreso. pic.twitter.com/NXWVBy0xla — Cynthia Pineda (@CynthiaPinedaH) September 12, 2022

¿Qué más dijo la ministra? Vélez anunció que viene desarrollando un ‘Pacto por la Justicia Tarifaria’, una serie de diálogos con los actores del mercado energético para encontrar soluciones prontas ante el incremento de tarifas.



Según dijo, la transición energética comprende, en un primer paso, la conversación y el análisis. También indicó que el proceso se basa en cinco principios: mejoramiento de eficiencia, electrificación, aceleración de la implementación de las energías renovables, la prospección y la industrialización.



“El ‘Pacto por la Justicia Tributaria’ nos lo hemos propuesto en el marco de la comprensión de un problema que hemos heredado”, señaló.

Aunque su intervención se extendió por más de 20 minutos, el fragmento del ‘jalón de orejas’ se convirtió en tema de conversación en redes al punto de que el propio presidente Petro entró a defenderla.

'Sabe de la materia': presidente Petro

El presidente contestó en Twitter a una opinión de la periodista Camila Zuluaga, quien calificó como “falta de respeto” que Vélez ocupe ese ministerio “con tanto desconocimiento”. Petro arremetió por eso y la invitó a poner el video completo, no solo el regaño, para que vea que la ministra “sabe de la materia”.



“No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer”, sentenció. “El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”.

(Lea también: Gustavo Petro defiende decisión de intervenir la Creg: 'Es la política lógica').

Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohibe leer.



El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación. https://t.co/FvNEh2cI2C — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 13, 2022

El revuelo generó la reacción posterior de Inti Asprilla. El senador y presidente de la comisión quinta señaló que no es la primera vez que en el Congreso se hacen tales llamados de atención por leer discursos.



“Me quedo con la conclusión del debate: la ministra logrará la reducción de las tarifas de energía”, comentó.

Como presidente de la comisión, estoy obligado a velar por el cumplimiento del reglamento, como tantas veces lo han hecho otros presidentes con VARIOS MINISTROS.

Me quedo con la conclusión del debate: La ministra @IreneVelezT LOGRARÁ LA REDUCCIÓN DE LAS TARIFAS DE ENERGÍA. — Inti Asprilla (@intiasprilla) September 12, 2022

En paralelo, David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, le envió otro mensaje: “Debe acelerar su proceso de aprendizaje, especialmente cuando va a hacer los anuncios ante la opinión pública, pero confiamos en sus capacidades”.



Este es el video de la intervención de Vélez, compartido por el canal oficial del Ministerio de Minas y Energía, en el que, sin embargo, se suprimió el ‘jalón de orejas’:

También puede leer:

- Gustavo Bolívar lanzó advertencia: ‘La gasolina debería estar en 18.000 pesos’.

- Marbelle se desahoga y dice ser víctima de matoneo por parte de petristas.

- Petro reitera alzas en la gasolina; llegaría a 16.000 pesos por galón.

- Peñalosa aplaude el anuncio de Petro de alzas en la gasolina.

Tendencias EL TIEMPO