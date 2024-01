Presidente Petro denuncia caso de acoso a su hija en parque temático en Florida

A través de redes sociales, el presidente Gustavo Petro rechazó el caso de presunto acoso del que fue víctima su hija Antonella en Florida. En un video se ve como una ciudadana colombiana, de identidad desconocida cuestiona a la menor de edad por la realización de los Juegos Panamericanos.



"Oye, ¿qué tal los panamericanos? Bien, ¿no? Sabroso paseando y quejarse del capitalismo", se escucha en el video en el que se increpa a la hija del Presidente. Ante el acto de posible acoso, el mandatario rechazó el comportamiento.

Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EEUU, al que fué mi hija con su familia. Asi la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecusión de la ignorancia derechista contra una menor de… https://t.co/WnluWGWOUY — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 18, 2024



"Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EE. UU., al que fue mi hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal en silencio", fue el mensaje del primer mandatario en sus redes sociales.



Además del primer mandatario, otros referentes del Pacto Histórico también se han pronunciado frente a la situación captada en video. "El odio de algunos sectores de la oposición reaccionaria está sobrepasando los límites al punto de hostigar la familia del presidente con premisas ridículas y absurdas", declaró el senador Alexander López Maya.



No es el primer caso de posible acoso a uno de los hijos del primer mandatario. Hace unos meses, en el partido Colombia-Brasil, por eliminatorias, algunos en las gradas comenzaron a gritar 'Fuera Petro' ante la presencia de Antonella y la familia presidencial en el encuentro deportivo.