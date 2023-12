Presidente Petro cuestiona el libre mercado que promueve Javier Milei

El presidente Gustavo Petro cuestionó este martes 12 de diciembre la política del libre mercado, la cual promueve el nuevo mandatario argentino, Javier Milei, a quien el jefe de Estado colombiano mencionó durante su intervención. Según el Presidente, esta habría sido un factor determinante para el calentamiento global.



"Cómo es que ese mecanismo matemático que es bello, estético, incluso, defendiendo la teoría (sic), el principio que un mercado libre lleva al máximo de bienestar -si estuviera Milei aquí lo estaría repitiendo, no sé si con las mismas matemáticas-, pero cómo es que lo que tenemos como dato hoy es un calentamiento global...", dijo el mandatario durante el lanzamiento del Censo Económico Urbano.



(Además: Las tres causas del ruido por derogación de decreto sobre drogas)

El jefe de Estado agregó que ese calentamiento global, impulsado en parte por esa política de libre mercado, puede ser tan catastrófico y que si se eleva más "tiene el potencial se la sexta extinción de la vida en el planta".



"Algo le pasó a la economía, porque el dato está indicando lo contrario y de una manera espantosa, porque no es ni siquiera que aumentan los niveles de pobreza, los niveles de hambre, no es ni siquiera que aumenta la inseguridad del ser humano frente a la producción y el empleo. Lo que nos está diciendo el dato es que nos podemos extinguir. ¿Qué le pasó a la economía?", complementó el mandatario.



(En otras noticias: Presidente Gustavo Petro denunció a Andrés Pastrana por injuria y calumnia)



El presidente Petro y su homólogo argentino han tenido varios cruces de mensajes durante los últimos meses a través de redes sociales, por lo que la relación entre ambos jefes de Estado no es la mejor.



De hecho, el presidente Petro fue invitado a la posesión de Milei, este fin de semana, pero no asistió.