Presidente Petro cuestiona a Estados Unidos y la Unión Europea: 'apoyan el genocidio'

Duros señalamientos tuvo el presidente Gustavo Petro hacia las potencias del norte en su discurso en la sesión inaugural en la Celac. El mandatario colombiano los responsabilizó de las miles de muertes causadas por la acción militar de Israel en la Franja de Gaza.

Como en otros espacios, el presidente colombiano volvió a relacionar lo que está pasando en la Franja de Gaza con la crisis climática. "Me atrevo a sugerir que tiene que ver con el principal problema de la humanidad. Una crisis climática causado por el capitalismo. Se necesita de una nueva economía, descarbonizada le dicen", indicó.



En ese sentido habló de que hay dos tendencias en el mundo, una que está buscando la descarbonización y otra que busca que las cosas sigan como están. En ese segundo grupo el mandatario señaló las acciones cometidas por Israel en Gaza.



"Tratan de conservar lo que hay, que nos está matando como humanidad. Son profundamente violentos. Muestran su poderío militar. Ya no puede sostenerse sobre las relaciones internacionales civilizadas ni el derecho internacional. Entonces aprietan los botones de las bombas", dijo el mandatario, que procedió a despacharse en contra de los países potencia.



"Nos muestran un genocidio ante nuestros ojos. No es la dinámica del viejo conflicto palestino israelí lo que hoy se muestra. Alemania, Francia, la Unión Europea, el Reino Unido y sobre todo Estados en su versión demócrata apoyan el genocidio, apoyan tirar bombas sobre la gente porque están haciendo una demostración sobre la humanidad", dijo el primer mandatario.



Según el primer mandatario, lo que está ocurriendo es una muestra de poderío con el fin de disuadir cambios en el sistema mundial. "Nos están diciendo miren nuestro poder militar, lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso", expresó, para luego añadir: "El primer peligro sobre América Latina que tenemos que reconocer y actuar".



De acuerdo con el mandatario, es necesario garantizar la autonomía de la región, por lo que llevó sobre la mesa una propuesta de una alianza militar de la región.



“¿El deseo de no intervenir violentamente en los asuntos del otro no nos obliga a pensar en una autonomía militar, de seguridad, de defensa de América Latina y del Caribe?”, aseveró el presidente colombiano, que agregó: “¿No es hora de profundizar los mecanismos en donde nuestros ejércitos, nuestras policías y nuestra fuerza pública y, sobre todo, las armas que hay en Latinoamérica, se pongan en función de objetivos políticos comunes de la América Latina y del Caribe, con una política autónoma dentro del mundo?”.