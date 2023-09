El presidente Gustavo Petro intervino este martes en la sesión número 78 de la Asamblea General en Nueva York (Estados Unidos). Durante su discurso, el primer mandatario hizo una reflexión sobre la lucha contra la invasión, a propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania.



"Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas, hombres para ir a los campos de combate.

Se olvidaron que, a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones", comentó el jefe de Estado.



Y agregó que "por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que, las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, había que cesar todas las guerras. Pero ayudaron a prender una porque al poder mundial les convenia en sus juego de tronos, en los juegos del hambre; y se olvidaron de acabar la otra porque al poder no le convenía acabarla", dijo Petro haciendo referencia entrelineas a Estados Unidos.

El presidente Gustavo Petro en la ONU. 19 de septiembre de 2023. Foto: Juan Diego Cano- Presidencia

"¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?", cuestionó el mandatario a la Asamblea General. Para este, debe condenarse tanto lo que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania como lo que está haciendo el estado israelí con Palestina.

"Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida.", declaró el presidente.



Migración

Asimismo, el jefe de Estado enfatizó en que el éxodo de los ciudadanos a lo largo del mundo "mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. Ha crecido el éxodo en las fronteras".



Este fenómeno está aumentando en Colombia, pues por la frontera con Panamá, en la espesa selva del Tapón del Darién, están cruzando al menos 3.000 personas a diario, según datos de Migración Colombia.

También reparó: "Han construido cárceles, tanto ha crecido el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior y, nostálgicos, reviven en sus elecciones al líder que lo decía y mataba por ello a millones".

