Petro critica decisión sobre votos de Agudelo: 'No se puede permitir en una democracia'

El presidente Gustavo Petro criticó en la mañana de este domingo la decisión de la Comisión Escrutadora de no contar los votos que obtuvo Jorge Agudelo, candidato de Fuerza Ciudadana, para la alcaldía de Santa Marta. Lo anterior implicó la victoria de Carlos Pinedo, quien era el segundo con mayor votación.



(En contexto: Comisión escrutadora decide no contabilizar votos de Jorge Agudelo tras fallo de tutela)

"Al volver cero la votacion mayoritaria de Santa Marta se ha anulado sin ninguna sentencia penal, los votos y los derechos políticos de decenas de miles de samarios que eran y son mayoría electoral", dijo el mandatario.



Luego señaló: "Eso no se puede permitir en una democracia. Se ha roto la convención americana de derechos humanos en su artículo 23, de la cual Colombia es signataria".

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Agudelo y Carlos Pinedo. Foto: Campañas de candidatos

Después de una serie de decisiones que finalmente dejaron a Agudelo por fuera de la contienda, Carlos Pinedo Cuello, del movimiento Santa Marta Sí Puede, fue oficializado este sábado por la comisión escrutadora como el nuevo alcalde de la capital del Magdalena.



Pinedo recibió la credencial que lo acredita como primer mandatario de los samarios, tras una extensa disputa legal que terminó a su favor.



"GRACIAS SANTA MARTA! Con la entrega de la credencial de parte de la Organización Electoral, que me oficializa como Alcalde electo de esta Ciudad, les digo a los samarios que el trabajo apenas comienza", aseguró.



Agudelo, por su parte, ha anunciado que seguirá tomando medidas jurídicas tras lo ocurrido. "Denunciamos por prevaricato por acción a los miembros de la Comisión Municipal, donde es evidente que lo que está sucediendo en la ciudad, es un atropello y una violación a los Derechos Humanos; Un robo a mano alzada", sostuvo.



Después manifestó: "Defenderemos nuestra democracia, la voluntad soberana del pueblo, la misma que nos ratificó en las urnas como Alcalde el pasado 29 de octubre. Aún con credencial en mano, sepan que no ganaron, el pueblo no los eligió".

REDACCIÓN POLÍTICA