Desde Medellín, en el marco de la inauguración de la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial (F-AIR), el presidente Gustavo Petro confirmó que este jueves estará en la isla de San Andrés para recibir el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el diferendo limítrofe con Nicaragua.



"Partimos a un segundo hecho que nos empieza a demandar nuevos retos y que ya estaban en la cabeza de varias personas, pero son retos que surgen a través de los procesos de la historia. Mañana vamos a estar en San Andrés, el objetivo allí con toda a cúpula militar es esperar las decisiones de una instancia judicial que fue convocada hace décadas por un gobierno colombiano y que ha venido fallando en contra del concepto territorial de Colombia", dijo el presidente Gustavo Petro.

Frente a este tema, el mandatario dijo que en su época de juventud no se pensaba en pérdidas territoriales, como la ocurrida con Panamá a principios del siglo XX, pero que estas se han venido dando por los fallos de la Haya. El primer mandatario cuestionó la vinculación de Colombia al Corte Internacional de Justicia y la catalogó de equivocada. "No fuimos nosotros", expresó el mandatario colombiano.



Frente a la situación de este jueves, el mandatario dijo que del diferendo con Nicaragua "surge el hecho de una nación que defiende sus mares y sus cielos, dependiendo de la capacidad política de una nación". Sobre este punto, añadió que "hay que tener capacidad aérea" para la defensa de los límites fronterizos.



Sobre otros puntos, el presidente volvió a hablar de la preservación de la selva amazónica y dijo que la industria aérea y aeronáutica debe ponerse en servicio de la protección ambiental. En este sentido también cuestionó el atraso industrial que habría en el país y que no permite el desarrollo de sectores como el aéreo.