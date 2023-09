El presidente Gustavo Petro se refirió al atentado que se registró en la mañana de este viernes en Jamundí, Valle.



Por ahora lo que se conoce es que un carro bomba fue detonado en la estación de Policía de Potrerito, zona rural del municipio del sur del Valle del Cauca. Hasta el momento, según el alcalde Andrés Felipe Ramírez, hay 10 personas heridas.



El jefe de Estado calificó como "repudiable" lo sucedido. "Seguimos afectando las economías ilegales y la reacción son hechos de violencia. No cederemos", sostuvo.



Por otro lado, ordenó que "la Fuerza Pública debe copar militarmente el territorio y como gobierno llegaremos de manera integral a estas poblaciones".

Repudiable atentado en Jamundí, Valle. Seguimos afectando las economías ilegales y la reacción son hechos de violencia. No cederemos. La Fuerza Pública debe copar militarmente el territorio y como gobierno llegaremos de manera integral a estas poblaciones. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2023

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

El alcalde Ramírez le respondió al primer mandatario y le dijo que es necesaria su presencia allá. "Nosotros hemos volcado toda la capacidad institucional para ofrecer en los territorios oportunidades para la gente. No es posible que Jamundí siga quedando por fuera de las estrategias de paz", aseguró.

También le dijo que son geográficamente estratégicos porque son el municipio que conecta a Nariño y Cauca para ir al Pacífico.



"Merecemos atención para resolver de fondo esta situación. No podemos perder más vidas en esta guerra que la gente no merece. No podemos esperar más. Presidente lo necesitamos en Jamundí", concluyó.



Atentado terrorista con carro bomba en Jamundí. Foto: Tomado de redes sociales

Lo que se sabe del atentado con carro bomba en Jamundí, Valle

Así quedó la estación de Policía de Potrerito. Foto: Archivo particular

El alcalde Ramírez, igualmente, manifestó que, según el reporte preliminar, hay 10 lesionados, uno de ellos de gravedad. No se registran víctimas mortales por el atentado.



El mandatario agregó que dos carros particulares quedaron destruidos al igual que cinco viviendas.



"Los heridos están siendo atendidos en el Hospital Piloto del Municipio. Seguimos atendiendo la situación"

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA