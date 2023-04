El presidente Gustavo Petro condecoró a los militares y policías que atendieron la crisis social en Los Pozos, Caquetá, incluyendo a los más de 70 uniformados retenidos por la población que protestaba en contra de una base petrolera de la empresa Esmerald Energy.



El primer mandatario hizo especial mención al subintendente Ricardo Monroy, uno de los uniformados que atendió las protestas y que murió en cumplimiento de su labor. Se reconoció a los padres y a la familia del uniformado, y el presidente recordó el pedido especial de su padre, Arquímedes Monroy, para que el caso no caiga en la impunidad.(Puede ver: Policías secuestrados: ¿qué busca Petro al decir que es el 'único responsable'?)

En medio de la condecoración, el presidente destacó a los uniformados que atendieron las protestas en Los Pozos y no hicieron uso de sus armas a pesar de la compleja situación de orden público. “La ley de oro fue la que nos enseñaron los que condecoramos hoy; debe establecerse una férrea unidad entre las gentes humildes y las armas de la Nación para quitarle el territorio a la violencia”, expresó.

"La ley de oro es la que nos enseñaron las personas que condecoramos hoy: debe establecerse una férrea unidad entre las gentes humildes y las armas de la Nación, para quitarle el territorio a la violencia y entregárselo a la Paz y a la Justicia Social": Presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/mUCmRLzdn9 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 11, 2023



El primer mandatario destacó: “Cada uno de los individuos aquí condecorados actuó en concordancia con un corazón democrático y un cerebro frío, que sabe qué es el profesionalismo”.

Petro ahondó en dicha idea al decir que fue una acción profesional puesto que no usaron sus armas en contra de la población civil, a pesar de que estaban “ante la peor de las tensiones y de las circunstancias, cuando muchos seres humanos actuarían mal por la sangre caliente”.



En ese sentido, el primer mandatario reiteró que el comportamiento de los uniformados fue ejemplar y debería ser enseñado en las escuelas de cadetes. Para el presidente, otra hubiese sido la historia si los uniformados hubieran respondido a las agresiones de la población civil: “Preguntemos qué sería del Caquetá hoy si se hubiesen prendido las hogueras de la violencia”.

Son varios los heridos que se reportaron en Los Pozos y hubo retención de más de 70 uniformados. Foto: Pantalalzo video

“Tenemos que aprender de los jóvenes que aquí condecoramos. Nos enseñaron cómo no se repite la historia”, reiteró Gustavo Petro, que rechazó las tesis de que el Gobierno había demostrado debilidad en la forma en que se abordó la crisis.



“Hay un segundo tema que me parece grave, nos han dicho que porque no hubo un enfrentamiento entre la Fuerza Pública y la población civil entonces somos débiles”, concluyó el presidente.



