Durante la reunión con las bases del sector cafetero del país en Pitalito, Huila, el presidente Gustavo Petro se refirió a la situación de las exportaciones del café en el país.



(Además: 'Dejemos de ser hipócritas': Velasco a gobernadores que piden seguridad para elecciones).

El mandatario hizo un recuento de las exportaciones cafeteras durante los últimos 50 años y sobre su impacto en la economía del país.



"En Colombia, el café era la riqueza. Eso cambió lamentablemente. Cuando mencionan Colombia en el mundo dicen Pablo Escobar, eso cambió al café. Pero fue simbólicamente porque durante estos 50 años las riquezas fueron otras", dijo.



El presidente señaló que tres exportaciones reemplazaron el impulso que el café daba a la economía. "La ilegal que conocemos y las legales se convirtieron en el petróleo y el carbón", agregó.



A renglón seguido, mencionó una frase que, como él mismo lo anticipó, generó polémica.



(Le puede interesar: La discusión entre el presidente Petro y tres congresistas de la oposición: ¿qué pasó?).



"Las tres funcionan de la misma manera. Pero son capturas de rentas por los altos precios internacionales, varias veces por encima del costo de producción que generan, es una transferencia de riqueza del mundo que consume esos productos hacia el país. Las tres funcionan de la misma manera: la cocaína, el carbón y el petróleo. Por esto me van a levantar mañana en la prensa. Eso es lo que se llama popularmente vivir de renta", dijo.



El primer mandatario aseguró que estas tres pueden generar 60.000 millones de dólares al año en exportaciones, mientras que el café apenas 6.000.



"Los hacedores de la política creyeron la tesis de que el mundo del café había que dejarlo en el pasado y que había que abrazar las nuevas rentas", concluyó.



En su intervención desde Huila, el mandatario mencionó que el maíz, a pesar de ser el "cereal americano" -como él lo llamó- y de que era tan poderoso como el trigo europeo y el arroz asiático, en la actualidad se importa casi todo de Estados Unidos y de Canadá.



"Si yo quisiera reemplazar ese maíz por maíz colombiano, tendría 1.200.000 puestos de trabajo más, es decir, riqueza. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque me lo prohíbe el Tratado de Libre Comercio que firmaron hace unos años", afirmó el presidente Petro.



Y agregó: "Quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación", en referencia al TLC.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias