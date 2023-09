Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la guerra entre Ucrania y Rusia y comparó ese conflicto con lo que sucede en Medio Oriente entre Israel y Palestina, algo que ya había hecho en medio de su visita a Cuba.



"¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?", cuestionó el mandatario a la Asamblea General. Para este, debe condenarse tanto lo que está haciendo Vladimir Putin con Ucrania como lo que está haciendo el estado israelí con Palestina.



"Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de Paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina, no porque no haya otras guerras en el mundo, como en mi país, sino porque enseñarían hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida.", declaró el presidente.



Según el jefe de Estado, de las conferencias de paz de Ucrania y Palestina deben salir acciones concretas para detener la violencia y salvar al planeta.



Humo tras un ataque ruso contra un mercado en Kostyantynivka. Foto: EFE

"Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis", puntualizó, y agregó: "Incumplieron su propia promesa de financiar la adaptación al cambio climático, no tienen cien mil millones de dólares para entregar a los países y defenderse de inundaciones, tormentas y huracanes, pero sí los tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí".



En su intervención ante la Cumbre G77+China, realizada en La Habana (Cuba), el presidente Gustavo Petro ya se había referido a este tema.



En aquel momento, señaló que no se trata de tomar partido por un país u otro, sino de buscar salidas para el derramamiento de sangre. “No sería hora de que el G77 le diga que llegó la hora de dos foros de paz. Una conferencia de paz de la guerra en Ucrania y otra por la ocupación palestina”, señaló en La Habana hace unos días.

