'Es una buena noticia': presidente Petro celebra reducción de tasas de interés

El presidente Gustavo Petro celebró la determinación del Banco de la República de bajar las tasas de interés. Por primera vez desde septiembre de 2021, el emisor decidió bajar las tasas, que había subido como una forma de frenar la inflación. Fue un bajón del 13,25 al 13 por ciento.



"Es una buena noticia del Banco de la República. Un mensaje que se mantendrá. Igual que regresamos a tasa de inflación baja, debemos obtener una tasa de interés baja", fue el mensaje del primer mandatario en sus redes sociales, que luego cambió con otro mensaje con un contenido similar.



"En la medida que baje la tasa de inflación puede bajar aun más la tasa de interés e iniciar la reactivación económica", declaró el presidente en otro mensaje en sus redes sociales.



La celebración del primer mandatario parte de que desde hace meses venía pidiendo un descenso en las tasas de interés. Este venía lanzando cuestionamientos al Banco de la República debido a que la tendencia de la inflación era a la baja, por lo que no había sentido para mantener las tasas altas.



El mandatario venía reclamando que la tendencia de mantener las tasas de interés en altos números encarecía los créditos y esto terminaba repercutiendo en la economía, que viene presentando números de decrecimiento.



Por ejemplo, al conocerse la tasa de interés de noviembre, el presidente fue un duro crítico a la determinación de dejar la referencia tal como estaba en ese momento:"Con una inflación de 0,25 como la de octubre, no tiene ningún sentido, que no sea la destrucción de la economía, el sostener una alta tasa de interés. Le solicito en nombre de Colombia al Banco de la República reducir la tasa de interés en la próxima oportunidad" .

Precisamente fue en la siguiente reunión de la junta que el Banco de la República decidió por primera vez en dos años disminuir las tasas de interés.