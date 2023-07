El presidente Gustavo Petro intervino en el segundo día de la Cumbre CELAC-UE. En sus cinco minutos de discurso, el mandatario reiteró sus posiciones sobre el medio ambiente e hizo duros señalamientos en contra de las potencias y su acción militar.



El primer mandatario se pronunció de forma categórica sobre la invasión de Rusia a Ucrania, pero al mismo tiempo llamó la atención frente a acciones militares llevadas a cabo por Estados Unidos y distintos países que hacen parte de la Unión Europea.



“Existe una invasión imperialista en Ucrania, pero cómo se llama la que hubo en Irak, Libia o Siria. Por qué esta tuvo esta redacción y las otras no. ¿No sería mejor trabajar en un concepto general que criminalice las invasiones?”, dijo el primer mandatario, que propuso “un concepto general que criminalice la invasión de un país sobre otro”.

El presidente Gustavo Petro invitó a António Costa al país para el primer semestre de 2024. Foto: Presidencia

En otros puntos habló de la realización de la cumbre CELAC-UE en Colombia en 2025. Este aseguró que desde ya se están articulando los puntos de la agenda, que tendría un claro enfoque medio ambiental.



En este punto expuso uno de los puntos de divergencia entre el bloque de la Unión Europea y la CELAC. “Tenemos una diferencia en que se ha presentado en el lado europeo un comercio de productos que no tengan detrás deforestación. Toda agricultura ha deforestado. La de ustedes y de nosotros. El criterio de comercio debe ser la huella carbón”, dijo el mandatario colombiano.



En este sentido señaló que la Unión Europea tiene una huella tres veces mayor que la de América Latina y que para equilibrar la balanza es necesaria una descentralización de la producción, para que esta también tenga como base el continente latinoamericano.



“Entre más producción descarbonizada se genere, debe haber más prosperidad social”, dijo Gustavo Petro que pidió un cambio de conceptos frente a lo que propone el capitalismo actual: “Podemos ser ricos si hay más cultura y conocimiento y otra cultura alrededor de la economía descarbonizada”.



En la última parte de su discurso volvió a criticar la forma en que se ha abordado la inmigración. Para el mandatario, el freno a esta no debe ser “campos de concentración y las barreras”, sino “llevar el bienestar al lugar geográfico del inmigrante”.



Además, reiteró su propuesta de un “plan Marshall climático” y la tesis de cambiar deuda por acción climática. En este sentido señaló que no se trata de condonación sino de mayor emisión para cubrir la deuda.