En su intervención ante la Cumbre G77+China, realizada en La Habana (Cuba), el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de su propuesta de deuda a cambio de acción climática. Lo diferente en esta ocasión, es que el mandatario cuestionó a la cumbre por no incluir en su declaración dos temas cruciales: la necesidad de pasar a economías descarbonizadas y un llamado de conferencia de paz en el caso de Rusia y Ucrania.



En este punto, señaló que no se trata de tomar partido por un país u otro, sino que dicha “discusión tiene una cosa que enturbia, nos estamos matando entre sí”. En ese sentido, abrió la discusión más allá del tema de Ucrania y Rusia y dijo que dicho conflicto es igual a lo que ocurre en medio oriente con Israel y Palestina.

Petro calificó de ocupación lo que ocurre en palestina y añadió: “No sería hora de que el G77 le diga que llegó la hora de dos foros de paz. Una conferencia de paz de la guerra en Ucrania y otra por la ocupación palestina”.



Este fue el apartado final del discurso. Antes de ello, dedicó buena parte de su intervención a volver a hablar del cambio climático y su propuesta para luchar en su contra: cambio de deuda por acción climática.



Petro, que destacó que delegaciones de más de mitad del mundo estén en un país que está bloqueado, dijo que “no se puede separar un proyecto progresista de la ciencia”. En ese sentido reiteró que el mayor tema en estos campos es las crisis climáticas.



Luego apuntó que los modelos indican que los países más afectados serán los pobres del mundo, que son la gran mayoría del G77. El mandatario colombiano advirtió que esto traería unas migraciones de las que no se tienen registro antes.

“Un mundo así es inconcebible, seria violentísimo. ¿Cómo será la política cuando las tierras sea inhabitables? ¿Habrá democracia o barbarie?”, expresó Petro, que volvió a expresar su tesis de que la lucha contra el cambio climático no puede ser dada por el mercado.



“El capital, que causó el daño, no puede arreglar. El capital acaba con sus bases: la naturaleza y el ser humano. Sin negar un espacio para el capital, hay otro espacio, que es el bien público. Los fondos públicos del mundo”, añadió el presidente.



Esto sirvió de preámbulo para su propuesta de cambiar deuda por acción climática. En esa línea dijo que la única forma de llevarlo a cabo es aumentado la emisión para que los países puedan pagar sus deudas y puedan destinar sus recursos a frenar el cambio climático. De otro modo, los países que quisieran frenar el cambio climático deberían hacerlo con el endeudamiento, asfixiando sus finanzas.



“No es una negociación país por país, es una negociación universal para cambiar el sistema financiero”, fue el mensaje del mandatario.

