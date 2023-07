Hoy se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia en el que se decidió que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de sus 200 millas náuticas. Dicha extensión se prolongaría hasta el mar colombiano.



Se esperaba que el presidente Gustavo Petro se trasladara en las próximas horas a la isla de San Andrés para ofrecer una declaración sobre la determinación de la Corte. Sin embargo, desde la Casa de Nariño le confirmaron a EL TIEMPO que se cancela este viaje.



(Lea: ¿Por qué el fallo de La Haya es una victoria clave para Colombia?)

Desde Presidencia no se aclararon los motivos por los que el Jefe de Estado finalmente no irá a la isla.



Cabe recordar que incluso en la isla se esperaba la presencia del primer mandatario en el momento en el que la Corte emitiera su fallo, como el mismo lo había anunciado en la noche del miércoles. Sin embargo, más de tres otras después del fallo, el Presidente ni siquiera había llegado al aeropuerto militar de Catam.



Así, la decisión de la Corte Internacional de Justicia fue conocida por Petro desde la Casa de Nariño y ahora ya no se desplazará al archipiélago a brindar reacciones como le comentaron a los periodistas que esperaban junto a varios funcionarios del Estado en Catam.



A pesar de no cumplir son sus anuncios, el Presidente escribió un trino donde festejó la decisión de la Corte. "Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago",

El fallo

Las pretensiones de Nicaragua fueron rechazadas con 13 votos a favor, y la presidenta del tribunal, Joan Donoghue, señaló que “la Corte concluye que no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado”.



Esta negativa representa un gran primer triunfo en la vieja disputa territorial con esa nación centroamericana.



En la diligencia se dijo que a lo largo de la historia, "solo un pequeño número de Estados han afirmado un derecho a una plataforma continental extendida que invade áreas marítimas dentro de las 200 millas náuticas de otros Estados".



Fue por esto que, al final, la Corte de La Haya señaló que "Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de la línea base de Colombia".



Más que una pretensión por ampliar su territorio, que lo era, lo que buscaba el régimen de Daniel Ortega con una demanda por demás con pocos antecedentes era tener acceso a los ricos depósitos mineros y de hidrocarburos que hay en el suelo del Caribe y que ese gobierno ha planeado explotar, especialmente con empresas chinas.