Presidente Petro arremete contra la Unión Europea y EE. UU. por conflicto en Gaza

El presidente Gustavo Petro se volvió a referir este viernes al conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. El jefe de Estado, citando una publicación de la Agencia de la ONU para refugiados palestinos, cuestionó que sigan muriendo niños en medio de la guerra y que esto ocurra "ante los ojos" de la Unión Europea y de los Estados Unidos.



"Ante los ojos de la Unión Europea y de los EEUU han sido asesinados 1.540 niños y niñas en Gaza", señaló el jefe de Estado en X



Luego, agregó: "¿Cómo es posible que gentes que se denominan a sí mismos demócratas lo permitan?".



Si bien no hay una cifra concreta sobre el número de niños asesinados en medio de los bombardeos, según el Ministerio de Salud de Gaza 3.785 personas han muerto desde el 7 de octubre, de los cuales un tercio de las víctimas serían menores.



Asimismo, Sari Bashi, directora de programas de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, en declaraciones para la BBC, denunció que desde que iniciaron las hostilidades casi cien niños han muerto cada día en Gaza.



En Israel, la cifra de personas muertas ascidente a los 1.300 según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.



Estas declaraciones llegan un día después de que se reunió con los embajadores de Israel, Gali Dagan, y Palestina, Raouf Almalki, en la tarde de este jueves en la Casa de Nariño, en un intento por bajar el nivel de tensión generado por sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente.



"Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina", dijo el primer mandatario este jueves, que se limitó a expresar la posición que compartió con los dos diplomáticos.



"He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos Estados independientes y libres", declaró Petro. Que reiteró que la salida son las distintas resoluciones de las Naciones Unidas.



En esa línea, el presidente expresó su solidaridad ante las acciones en contra de la niñez palestina e israelí. "Deben y tienen el derecho de vivir en paz", añadió el presidente colombiano en su trino.

