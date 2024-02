Petro: 'Órdenes a la Policía las da el Presidente, solicito a la Procuradora mesura'

El presidente Gustavo Petro rechazó que la procuradora Margarita Cabello le exigió a la Fuerza Pública y a la Policía garantizar la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a propósito del bloqueo en el Palacio de Justicia después de que el alto tribunal no eligió al próximo Fiscal General por falta de mayorías.



"Exigimos a la Fuerza Pública y al general de la Policía que actúe con la contundencia para garantizar no solo la vida de los magistrados y de los funcionarios que se encuentran en el Palacio sino, además, de garantizar la institucionalidad de nuestro país", dijo Cabello, quien además envió un mensaje de solidaridad a los togados.



Al parecer, esta declaración no cayó bien en la Casa de Nariño y el jefe de Estado tomó el mensaje de Cabello como si esta le hubiera dado una orden a la Policía y le pidió a la jefa del Ministerio Público no abusar de sus funciones.



"Las órdenes a la Policía las da el Presidente de la República, así que le solicito a la Procuradora mesura. No abuse de sus funciones", aseveró el mandatario en su cuenta de la red social X.



Manifestación en el Palacio de Justicia. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

La situación en el Palacio de Justicia se volvió tensa durante esta tarde, especialmente cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar al lugar. Sin embargo, los mismos manifestantes impidieron el ingreso a las instalaciones.



El mismo presidente Petro señaló que quienes intentaron ingresar eran infiltrados, por lo que rechazó esta actuación.

En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Esta personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas.



"En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Esta personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas", dijo en su cuenta de X.



