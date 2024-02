Presidente Petro dice que buscará liberación de colombo israelí secuestrado por Hamás

En la noche de este miércoles, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que buscará la liberación del ciudadano colombo israelí Elkana Bohbot, quien fue secuestrado por Hamás el pasado 7 de octubre, durante la incursión de ese grupo en territorio de Israel.



"Su esposa, la colombiana Geraldyn (Rebecca) Gonzales de Bohbot, nos solicitó ayuda para lograr su liberación", escribió el presidente en su publicación.



(Además: Petro responde a carta de Netanyahu: se pone a disposición para crear comisión de paz).

A inicios del febrero, se conoció una carta de Rebecca Bohbot, de 32 años, en la cual indicó su preocupación: "No me han dado ninguna noticia de mi esposo, ni que tengan una prueba de vida, pero tampoco me han confirmado que está muerto”.

Cuando fue secuestrado, Elkana estaba en el festival de música Supernova, en la ciudad de Reim, un kibutz en el suroeste de Israel, cerca de la frontera con Gaza, donde se presentaban dos DJ de los que él es su representante.

“Despertar cada día para mí es despertar en la misma fecha del 7 de octubre, donde toda esta pesadilla comenzó, con el mismo dolor, con la misma angustia e incertidumbre… mi vida y mi tiempo se han congelado mientras la del resto continúa. No tengo opción de quedarme en cama, tengo que ser fuerte por nuestro hijo. Al despertarlo le sonrío, le trasmito seguridad y la esperanza al hablarle de ti de que pronto volverás; tenemos una caja coleccionando recuerdos para que veas a tu regreso", se puede leer en la conmovedora carta de Rebecca.



(No deje de leer: Conmovedora carta de una colombiana a la que Hamás le secuestró su esposo).

Buscaré la liberación del ciudadano colombiano/israelí Elkana Bohbot. Su esposa, la colombiana Geraldyn (Rebecca) Gonzales de Bohbot, nos solicitó ayuda para lograr su liberación. pic.twitter.com/KlvLyfn22w — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2024

Unos días antes de que se conociera la carta de la colombiana, el presidente Gustavo Petro ya había respondido a un pedido de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, quien pidió al mandatario colombiano que "haga todos los esfuerzos" para lograr la libertad de los ciudadanos en poder de Hamás.

En el mensaje de respuesta, el presidente Petro expresó su disposición para participar en posibles diálogos de paz que pongan fin a "la violencia desatada entre Israel y Palestina".

En la misiva, el presidente colombiano le dijo a Netanyahu que, para frenar el sufrimiento de los pueblos en la franja de Gaza, debe avanzarse "hacia un cese inmediato de hostilidades e iniciar conversaciones para la liberación de todos los rehenes".



(Lea también: Masivo rechazo del Parlamento de Israel al reconocimiento de un estado Palestino).

Facebook Twitter Linkedin

Rebecca Bohbot, esposa del colomboisraelí Elkana Bohbot, y su hijo Reem. Foto: Archivo particular

Gustavo Petro, que ha sido un férreo crítico de las acciones de Israel en la Franja de Gaza, dijo estar "a disposición los buenos oficios para realizar este propósito". De acuerdo con el mandatario colombiano, la única forma de acabar con el derramamiento de sangre es "hablar, buscar los caminos comunes, una y otra vez".

En dicha misiva, el presidente Petro también se refirió a la situación de Elkana, a quien Colombia otorgó la nacionalidad para facilitar su liberación, dado su vínculo con la colombiana Geraldyn González de Bohbot.



De igual modo, indicó que el Gobierno de Colombia “está adelantando las gestiones al más alto nivel, en aras de permitir el buen retorno a casa” de Bohbot.



REDACCIÓN EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO