El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles una serie de medidas para atender a los damnificados que dejó la avalancha en Quetame, Cundinamarca, y se comprometió a poner dos aviones más para lograr cinco vuelos diarios entre Bogotá y Villavicencio.



La tragedia, ocurrida a las 11 de la noche del lunes, dejó un saldo de 15 fallecidos, cuatro de ellos encontrados aguas abajo, en jurisdicción de Acacías (Meta). Se reportan seis heridos, y aunque el censo no está completo, se presume que 13 personas están desaparecidas.



"Quiero expresar mis más sentidas condolencias a las familias que han tenido víctimas, muertos y heridos en el desastre natural que ha ocurrido en Quetame con Cundinamarca", señaló el mandatario.



El mandatario anunció que el Gobierno pondrá dos aviones más para lograr cinco vuelos diarios entre Bogotá y Villavicencio. Además, afirmó que ya hace presencia en la zona de la emergencia dos equipos técnicos cuya labor será la de instalar puentes metálicos de rápida instalación.



"El Gobierno ha dispuesto una cantidad de dinero para que las personas que aún están allí se reubiquen de manera inmediata, el peligro no ha cesado y es imprescindible que el número de víctimas no crezca", agregó Petro.

Mensaje del Presidente @petrogustavo a las familias de las víctimas, muertos y heridos del desastre natural ocurrido en Quetame, Cundinamarca. pic.twitter.com/xrsv2qkj9l — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 19, 2023

El mandatario señaló que desde el Gobierno creen necesario adelantar un diálogo con las comunidades que habitan esa región del país para hallar una solución definitiva al problema de inestabilidad del terreno.



"Quienes conocen el territorio saben que podría haber mucha más estabilidad si se pudiese sembrar forestalmente, si hubiese allí una reserva forestal de filo a filo, lo cual implica reubicar actividades. Quiero discutir esta propuesta con la población misma sobre su viabilidad", concluyó el mandatario.

REDACCIÓN POLÍTICA

