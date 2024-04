Presidente Petro anuncia empresa comercializadora del Estado para que compre oro en Nariño

Desde Samaniego, Nariño, el presidente Gustavo Petro insistió en que la paz no solamente se logra con acciones de la Fuerza Pública, sino que tiene que haber una transformación social.

"Hay que transformar el territorio si queremos que haya paz. No es, simplemente, un problema de armas, de fusiles, de acción militar o represiva o la justicia, sino que tiene que haber una transformación de lo que vivimos", dijo el mandatario.

Esa fue una de las conclusiones de la declaración que dio el mandatario tras asistir a un consejo de seguridad en la tarde de este lunes 8 de abril en el municipio del Pacífico, a propósito de la difícil situación de orden público que vive el surocciente del país.

El jefe de Estado anunció, además, que se creará una agencia comercializadora del Estado para que compre el oro en la región y así cerrarles la puerta a los ilegales.

"Que pague sus impuestos a los municipios y al departamento como la norma y la ley dicen, que este oro ilícito no fluya hacia Segovia sin pagar los impuestos y, fundamentalmente, que deje de ser ilícito para lo cual hay que hacer una gran reforma en la titulación. No es posible hacer la paz si el territorio de Colombia se entrega en minería a la gran multinacional, al gran capital, a los amigos del presidente de turno si no se le entrega títulos a la pequeña minería, que permitiría un mejor manejo del territorio, del medioambiente", aseveró el jefe de Estado.

Los mandos militares terminan perdiendo la batalla si el Gobierno en el terreno social no la gana

El mandatario insistió en la sustitución de los cultivos ilícitos que van de la mano de las acciones del Gobierno Nacional.

"El Gobierno tiene que dar el impulso para esa economía, los créditos con tasa de interés muy baja", aseveró.

Y añadió que "los mandos militares terminan perdiendo la batalla si el Gobierno en el terreno social no la gana".

El mandatario insistió en la transformación de la economía y además respaldó al gobernador del Nariño, quien adelanta unos diálogos regionales con los grupos armados de su departamento.

"Hay que cambiar la economía que produce terror y el miedo por una economía que produzca paz y tranquilidad y que le dé, quizás más, razones económicas de tranquilidad a una región", remató el jefe de Estado.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA