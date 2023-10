Presidente Petro anuncia detención de licitación de sistema de salud de educadores

Mientras el presidente Gustavo Petro estaba en el 'Gobierno Escucha' celebrado en la localidad de Bosa (Bogotá), este anunció en un trino que suspendía el proceso licitatorio para el FOMAG, que es el encargado de prestar la salud a los miembros del magisterio.

De acuerdo con el primer mandatario, "el Gobierno ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del FOMAG para la atención en salud del magisterio". Esta fue la razón que adujo el presidente para suspender las licitaciones para la operación en 10 zonas del país.



Para que no haya una suspensión en el servicio, el mandatario anunció que se prorrogarán los servicios de salud por seis meses "mientras se sustituye el actual sistema de salud para lograr la mejor atención posible a los y las maestras de Colombia".



El mandatario dijo en su trino que después de ese tiempo se harán contratos con "los mejores centros de salud de cada región" para que presten los servicios de salud del magisterio y habrá introducción del "concepto de libre eleccion de los centros de salud a cada maestro y maestra".



Frente a este tema ha habido un choque entre Gustavo Petro y Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación). El sindicato buscó hasta último momento que el Ejecutivo no suspendiera la licitación.



De acuerdo con el primer mandatario, el actual sistema de salud de los educadores es igual a una EPS con integración vertical, por lo que la salida es un sistema que incluya el sistema preventivo planteado por el gobierno en la reforma de la salud que actualmente se tramitan en la Cámara.



"El régimen especial del magisterio y el Fomag conservan plena vigencia y debe ser respetado, el proceso licitatorio no puede ser suspendido y menos en su fase final, lo cual quebrantarían la confianza legítima, y pondría en incertidumbre y riesgo la salud del magisterio y de su núcleo familiar. Ya conocemos lo traumáticos que resultan los planes de contingencia y esperamos que no se repitan", dijo Fecode en la previa a la determinación presidencial. ​