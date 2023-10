¿Por qué Palacio no informó antes sobre la salud del presidente Gustavo Petro?

Tras días de ausencia presencial, el presidente Gustavo Petro reapareció en la mañana de este miércoles en sus redes sociales para informar que se debió a los dolores que tuvo luego de una caída en Cartagena. Hay en este hecho dos cuestiones para tratar. Uno de fondo y otra de forma. El primero pasa por la pronta y buena recuperación del jefe del Estado. El segundo tiene que ver con las deficientes comunicaciones de Palacio.



(Puede ver: Así quedó la rodilla del presidente Petro tras caída que sufrió el festivo en Cartagena)



Se trata de un secretismo que se ha vuelto habitual y al que más afecta es al propio mandatario. Alimenta rumores que en estos tiempos de redes se multiplican a un ritmo de vértigo y con un eco sin freno. La oposición, de hecho, ha sacado partido con esta situación creando en el imaginario colectivo unos estereotipos que impactan en su imagen.



Al no haber una información transparente y precisa, por si fuera poco, se debilita a los pocos funcionarios que transmiten un mensaje equívoco y que muy posiblemente actuaron de buena fe. ¿Cómo queda Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien dijo en Quibdó, Chocó, que el Presidente no se hacía presente allí porque estaba resolviendo asuntos de “relaciones internacionales”?

Facebook Twitter Linkedin

El grupo en Telegram cuenta con más de 31 mil seguidores. Foto: EFE

“El presidente Gustavo Petro, el servidor público con la más alta responsabilidad política como tomador de decisiones de Estado, tienen que soportar, manejar y cumplir con una mayor carga jurídica de transparencia sobre su condición de salud personal”, dice Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado.



(Además: Los primeros coletazos tras las declaraciones del presidente Petro sobre Israel)



Para este experto, “no se trata de informar cualquier incidente que afecte su salud, pero si en términos de evaluación médica atraviesa por una complicación que le impida cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, debe informarlo de manera inmediata para no comprometer la estabilidad política del Gobierno Nacional o de la democracia constitucional”.



Un argumento que comparte el analista político Pedro Viveros, quien, además, dice que “los mandatarios de cualquier democracia tienen el derecho a sus tiempos privados, los presidentes de los Estados Unidos, por ley, deben tener vacaciones anuales".



"Pero siempre, añade, lo hacen con la debida obligación de ser transparentes en su agenda porque muchas decisiones de sus países se toman midiendo los mensajes escritos, visuales, gestuales o de los silencios de los jefes de Estado. En el caso del presidente Petro, hay carencia de una estrategia de transparencia en los recurrentes vacíos a los que nos tiene acostumbrados”.



(Además: Relación Colombia-Israel, en crisis tras opiniones del presidente Petro: ¿qué pasará?)



“Buena parte del ejercicio de los gobiernos es generar certidumbre entre la ciudadanía, mostrar un horizonte, no solo a largo plazo sino en el día a día, y el secretismo con el que se maneja la agenda, además de los incontables cambios, solo debilitan la figura de un Presidente que esté en control”, afirma, por su parte, Andrés Segura, experto en comunicación política.



“Cuando la incertidumbre queda en el aire, los diferentes actores ocupan ese terreno en el debate público y dominan la narrativa. Por ello, al Gobierno le ha sido difícil explicar las acciones del Gobierno Nacional”, agrega Segura.



“Ante esto, el Presidente ha sido muy exitoso al poner agenda en temas puntuales a través de sus canales propios, en los últimos días lo ha hecho con la crisis en Oriente Medio, y eso lo hace percibir activo, y controla agenda, pero la incertidumbre sobre sus ausencias en la agenda de Gobierno van minando la credibilidad del Gobierno”, reflexiona.

Facebook Twitter Linkedin

Desde el sábado, Petro se ha manifestado con varios trinos sobre violencia en Israel y Gaza. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

“El problema de fondo no es que un presidente no pueda tener agenda privada, tomarse un día de descanso o incluso ser ajeno a una incapacidad. El problema es cuando eso se vuelve costumbre y cuando no hay transparencia frente a los verdaderos motivos de las frecuentes ausencias del Presidente”, dice, de otra parte, el experto en análisis político Gabriel Cifuentes.



Para él, el término "agenda privada" se ha vuelto “un comodín, una muletilla que de fondo no explica las repentinas ausencias y desplantes presidenciales”.



(Además: Presidente Gustavo Petro responde a cuestionamientos por manejo de la política exterior)



“Esa falta de transparencia con la ciudadanía ha convertido los desplantes del Presidente no solo en la fuente de rumores sobre su salud, sino que también lo ha convertido en un hecho político que se traduce en un flanco débil a través del cual cuestionan su capacidad y liderazgo”, dice Cifuentes.



“Eso sin mencionar la falta de consideración con los asistentes a eventos o citas programadas que se quedan con los crespos hechos. La excusa de que hay desorden al interior de Palacio y que por eso muchas veces se enreda la agenda no convence del todo; en últimas, también cuando estaba Laura Sarabia (reconocida por su eficiencia) el Presidente se desaparecía”.



Para Cifuentes, decir que es la personalidad del Presidente tampoco es una excusa válida dada la dignidad que ostenta y las obligaciones a cargo. “Esta vez Petro señala que su ausencia se debió a un golpe en la rodilla y habrá que darle el beneficio de la duda. Sin embargo, mientras lo esperaban en Chocó, en Bosa y en muchos otros lugares, prefirió mantenerse conectado a X, actividad que ni la "agenda privada" impide que realice”, concluye.



(También: 'Al presidente Petro se le respeta': canciller Álvaro Leyva tras declaración de Israel)



El estado de salud -mental y físico- y el bienestar del Presidente de la República son de interés nacional, y lo son, pues la Constitución contiene artículos sobre las faltas temporales y absolutas del mismo, dice Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana.

"No es menor ni irrelevante que la opinión pública esté informada, sin violentar el derecho a la intimidad del mismo, sobre los incidentes de salud o los accidentes menores", asegura Araújo.



"En la medida en que sean recurrentes los incidentes o accidentes, los colombianos podemos preguntarnos qué los ocasiona con tanta frecuencia, y cuál es la razón de fondo", dice.



Los expertos coinciden en señalar que el silencio de la Casa de Nariño sobre los incidentes o accidentes y las mentiras o verdades a medias para excusarlo generan desconfianza, en una sociedad que desconfía enormemente de sus instituciones y de sus mandatarios. Ese es el gran impacto que tiene.





POLÍTICA