El presidente Gustavo Petro señaló al expresidente Juan Manuel Santos de "mentiroso" por la defensa que este hizo del actual sistema de salud de Colombia al referirse a la reforma que se tramita en el Congreso.

Petro hizo esta afirmación en un acto público en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca, donde dijo que el sistema de salud del país necesita de una reforma.

Cabe recordar que el expresidente Juan Manuel Santos aseveró el pasado martes que el sistema de salud colombiano no es uno de los más malos del mundo, sino uno de los mejores, y que espera que con la reforma esto siga siendo así.



“Alguien llegará, algún expresidente, a decir que tenemos el mejor sistema agrario del mundo, mentiroso, lo que tenemos es una enorme irracionalidad, una enorme indolencia con la gente excluida y pobre de Colombia”, dijo Petro.



Añadió, haciendo referencia a las declaraciones de Santos: “Creen que por llevar a los hijos a la Fundación Santa Fe, en el norte de Bogotá, se tiene el mejor sistema de salud y no saben qué pasa con un niño aquí en un rancho, al lado de esta hacienda, si se enferma”.



"Y entonces van diciendo que tienen el mejor sistema de salud del mundo porque no han salido de la calles de Chapinero", afirmó Petro.



La discusión entre Petro y Santos pasó a las redes sociales. Los dos defendieron sus posiciones en Twitter.

Señor expresidente @JuanManSantos , esta es la clasificación de sistemas de salud que hace la revista The Lancet.



Colombia queda en el puesto 81 https://t.co/o9hSVni0P6 pic.twitter.com/awCOU0jUOx — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

