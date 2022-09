¿El presidente Gustavo Petro reclamó a la Andi por no poner de su parte para la implementación del Acuerdo de Paz?



La controversia está abierta por las declaraciones hechas por el jefe del Estado este miércoles en la Casa de Nariño.



“La Andi, por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuestos por $21 billones de pesos, quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas. Pero el primer punto del acuerdo vale 60 no 21, entonces lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz”, sentenció el primer mandatario.



Ante esto, Bruce Mac Master, presidente de la Andi respondió: "No es correcto plantear un falso dilema entre tributaria y paz, en dos años el Estado YA está aumentando su recaudo en 82 billones de pesos. Mantener y crear empleo debería estar en el centro de la Paz".



La afirmación del Petro fue hecha en medio de la posesión de Pablo Francisco Pardo como director del Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Funcionarios posesionados este 28 de septiembre. Foto: Presidencia

En su discurso, Petro, extendió también una crítica a las entidades dedicadas a la implementación de los acuerdos de paz heredadas de administraciones anteriores.



Dijo que él encontró un laberinto de instituciones alrededor de esta implementación y considera “que es un mecanismo para no hacerla: que estabilización aquí, que no sé qué allá, que la agencia regional territorial acullá, que el fondo de paz aquí, que otro fondo de paz por allá. Ninguna tiene la capacidad de volver realidad los acuerdos de paz con las FARC”.

“No se construyeron para cumplir los acuerdos de paz. ¿Para qué se construyeron?Quizás para darle premios a los amigos políticos, pero no más. Ninguna tiene la capacidad de volver realidad los acuerdos de paz con las Farc. Primero, porque están todas aquí en este Palacio, cerca. Segunda, porque no tienen presupuesto. Tercera, porque son dispersos. Cuarta, porque entonces solo tocan temas marginales de los acuerdos de paz”, afirmó.



A manera de ejemplo, el mandatario explicó que se requiere entregar al campesinado tres millones de hectáreas fértiles para dar cumplimiento al primer acuerdo del Acuerdo Final, titulado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”. No obstante, cuando él preguntó a los funcionarios antiguos y actuales sobre la inversión económica necesaria para cumplir ese punto, nadie supo darle razón.



También subrayó que obtener esas respuestas no debería ser difícil, porque la gente que vive en regiones de tierras fértiles podría responder con facilidad cuánto vale una hectárea en zonas como Córdoba y el Magdalena medio.

“Si esa plata no está, así sea anualizada, y ponemos un programa de a cuatro años cumplir los acuerdos, entonces deberían decir la verdad: el Estado colombiano ha decidido no cumplir los acuerdos de paz con las FARC, de frente y sin miedo. Pero decir mentiras, ocultarle a la opinión pública que, por ejemplo, se habla de instituciones con nombre de paz, pero ninguna puede ni siquiera cumplir el primer punto, entonces, ¿de qué estamos hablando?”, dijo el presidente.



Entonces fue cuando el mandatario reprochó que la Asociación Nacional de Industriales (Andi) se queje por pagar impuestos de 21 billones de pesos, “quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas. Pero el primer punto del acuerdo de paz con las FARC vale 60, no 21. Entonces, lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz que nosotros no hicimos, pero el mandato popular que nos confirió estar en este Palacio sí nos lo demanda”.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

“Si el primer punto del primer requisito vale de 30 a 60 billones, entonces ¿qué hacemos? Los más ricos de los ricos no quieren pagar impuestos, quieren que lo pague la gente trabajadora, como si eso fuese justicia social, como si eso fuese un pacto social y un pacto social, es un pacto por la paz”, dijo



“Hemos confundido completamente el camino de la paz en Colombia, porque creemos que la paz es una rendición o es una victoria militar, donde, entre otras, hay que entregar más plata que 30 billones de pesos: esa es la plata de un año de la guerra en Colombia. ¿Nos parece más rentable entonces gastar lo que vale toda la reforma agraria acordada en un año de guerra, y entonces hay que poner otros 60 billones en el segundo año? ¿Eso es más eficaz, es más inteligente, es más racional?”, puntualizó.



