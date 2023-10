Presidente Petro abre la puerta para un plebiscito sobre el metro de Bogotá

El presidente Gustavo Petro se refirió este jueves nuevamente al metro de Bogotá y señaló, desde Honolulu (Estados Unidos), que una de las vías con las que se puede modificar el proyecto es a través de un plebiscito.



El jefe de Estado volvió a insistir en que, como es la Nación la que pone el 70 por ciento de los recursos del proyecto, él "debe velar por la plata de los colombianos".



En ese sentido, señaló que además de posibilidades como la modificación del contrato, hay otras opciones para cambiar el proyecto que, según el mandatario, dependen de los bogotanos.



“Puede haber muchas formas: puede haber plebiscito, puede haber consultas, puede haber elecciones, que ya están convocadas, puede haber asambleas populares. La gente puede decidir qué quiere, si quieren lo planificado que lleva nueve años sin hacerse”, dijo desde Hawái, donde hace escala tras su viaje a China.



Le respondió a Claudia López

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López chocaron nuevamente por este tema. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Un nuevo choque entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Petro tuvo lugar este jueves en la red social X. La mandataria señaló que los intereses políticos se están sobreponiendo a las necesidades de los bogotanos y apuntó directamente contra el petrismo.



"Nuevamente los políticos interponen sus intereses y dañan a los ciudadanos. El petrismo insiste en parar la línea 1 del metro, demorarse unos 10 años más y pagar $ 15 billones más", dijo la mandataria luego de que se supo que un juez le ordenó al Distrito suspender la licitación del Corredor Verde.



El Presidente, quien dijo que uno de los motivos de su viaje a China era para hablar con Xi Jinping sobre una posible modificación del proyecto —algo que no sucedió—, no tardó en responder en la red social.



"Ahora lo que queremos es acelerar el metro y entregar el mejor servicio posible a la ciudadanía bogotana y liberar a la ciudad de las cargas financieras de la primera línea, tal como se hizo con la primera línea del metro de Medellín. Si Medellín lo hizo, ¿por qué no Bogotá? Es un gana-gana", manifestó.

REDACCIÓN POLÍTICA

