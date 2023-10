Presidente Petro a Claudia López: 'No estoy en China decidiendo el futuro del metro'

Continúa el rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por el Metro de Bogotá. Esta vez fue el jefe de Estado el que le envió un duro mensaje a la mandataria local a través de su cuenta de X.



Este miércoles, durante la presentación del Plan Parcial Bavaria, López realizó un duro pronunciamiento luego de que el presidente afirmó que una de las firmas a cargo de la construcción de la primera línea de Bogotá estaría dispuesta a, de común acuerdo, modificar el proyecto y soterrar el tramo que va desde la carrera 50 con primera de Mayo hasta la calle 72.



"El contrato del metro no lo firma la Nación. Lo firma la Alcaldía Mayor de Bogotá, que tiene la responsabilidad de aportar el 30 % de la plata, de hacer el contrato y de velar por su debida ejecución", dijo la mandataria.



Luego de esto, el primer mandatario, desde China, respondió que no está en ese país para definir el futuro del metro.



En la calle 72 con Avenida Caracas se está construyendo un deprimido que permitirá el flujo vehicular entre oriente y occidente. Allí estaría la última estación de la primera línea. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

"Eso lo decidirá la ciudadanía. Aquí he abierto todas las posibilidades financieras, contractuales, jurídicas para que Bogotá tenga el mejor sistema de transporte posible hoy, siguiendo la propuesta que usted misma me sugirió en Villavicencio", señaló el jefe de Estado.



En el mismo texto dijo que "es un irrespeto" que los dirigentes de Bogotá "no contemplen la mejor calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas".



"Como exalcalde de Bogotá y presidente de la República he dispuesto que el espacio financiero de la nación pueda respaldar la mejor calidad de vida de los bogotanos como de los colombianos, pero es al final el pueblo el que decide", señaló el mandatario.

Trino del presidente Petro. Foto: @petrogustavo

Hay que recordar que, pese a que Petro dijo que uno de los motivos de su viaje a China era para hablar con Xi Jinping, presidente de ese país, sobre una posible modificación del proyecto de la primera línea del metro de Bogotá, el tema no se habría tocado en el encuentro, o por lo menos no quedó expreso en la declaración conjunta de la reunión.



En este documento, firmado por ambas delegaciones, solo quedó registrado que se habló de "proyectos de inversión en infraestructura de transporte a nivel nacional y regional, así como sistemas de movilidad urbana sostenible".



Lo que sí hizo el presidente Petro fue reunirse con las cabezas de la empresa mayoritaria del consorcio que se encuentra realizando el proyecto, la China Harbor Engineering Company (CHEC).



Tras esa reunión con los empresarios, el mandatario dijo: "hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea del Metro de Bogotá dos fases: una elevada y otra subterránea, utilizando los estudios que en mi Alcaldía se hicieron y los estudios que se hicieron en las siguientes alcaldías".

Los presidentes de Colombia y China, Gustavo Petro y Xi Jinping, respectivamente. Foto: Presidencia

Incluso reiteró que su propuesta podría dejar libres recursos de la ciudad, pues sería el Gobierno Nacional el encargado de financiar el 100 por ciento de la obra que se haga soterrada.



Son estas palabras las que no cayeron bien en el Palacio Liévano. "Se hubiera ahorrado el viaje presidente. (...) De hecho fue con los representantes de esa empresa que estuvimos sentados en enero de este año en el Palacio de Nariño, viendo las mismas alternativas que el Presidente salió a plantear hoy. Presidente, no insista, el metro no tiene reversa y a Bogotá se le respeta", agregó López.



López, por otro lado, invitó a Petro a acudir al Consejo de Estado si quiere modificar el contrato. "Si usted está convencido de que es viable jurídicamente, radique la consulta", mencionó.

REDACCIÓN POLÍTICA CON INFORMACIÓN DE BOGOTÁ

