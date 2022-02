El presidente Iván Duque se refirió este sábado nuevamente a los señalamientos de la excongresista Aida Merlano, luego de los cuales se compulsaron copias a la Comisión de Acusación de la Cámara, juez natural del presidente y de algunos expresidentes mencionados por la exsenadora.



La excongresista, condenada y prófuga de la justicia colombiana, habría mencionado ante la Corte Suprema de Justicia a varios líderes políticos entre quienes hacían parte del entramado de corrupción que terminó con su condena, entre ellos Duque.



(En otras noticias: ‘Nunca hemos recibido dinero por debajo de la mesa’: Uribe sobre Merlano)

“Ella tiene que estar en Colombia declarando ante las autoridades judiciales de nuestro país que son independientes. Y la otra cosa, la señora Aida Merlano dice que me menciona. Que diga el día, la hora y el lugar en el que ha tenido una conversación conmigo. No lo puede hacer porque eso no ha ocurrido”, le dijo el jefe de Estado a Semana.



Duque reiteró que “a esa señora, lo que le corresponde, es acercarse ante las autoridades judiciales, y no puede seguir siendo instrumentalízala por la dictadura de Nicolás Maduro para tratar de enrarecer el ambiente institucional y electoral de nuestro país”.



“Si la señora quiere decir la verdad, que se presente a la Corte Suprema, que la Corte tiene las herramientas y el Estado colombiano para garantizarla a ella que cumpla con su obligación de entregar toda la verdad y además de ser sancionada por sus conductas delictivas”, afirmó.

