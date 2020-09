'No podemos dejar que haya voces que estigmaticen a la Fuerza Pública'

El presidente Iván Duque se pronunció este jueves tras la muerte de Javier Ordóñez, a manos de dos policías que lo sometieron en un caso de abuso policial, y lo sucedido en la noche de este miércoles cuando siete personas murieron y otras cientos resultaron heridas en medio de manifestaciones.



(Le puede interesar: Así fueron las horas de caos en Bogotá tras protestas)

El caos que se vivió en Bogotá y algunos otros municipios del país este miércoles 9 de septiembre, empezó en la madrugada, en el barrio Santa Cecilia de Engativá, cuando dos uniformados que aún no han sido identificados, agredieron hasta causarle la muerte al abogado y taxista Javier Ordóñez, en un acto que indignó al país. Varios sectores salieron a pedir reformas a la Policía.



(Vea también: Congresistas plantean puntos clave que tendría la reforma a la Policía)



Frente a lo sucedido con Ordóñez, Duque expresó su solidaridad y aseguró que a través de la Cancillería se está trabajando para facilitar la llegada de familiares del abogado que viven en el exterior.



"Estos hechos se van a investigar con total rigor y prontitud, hoy la Fiscalía General de la Nación ha abierto investigación, se está haciendo la investigación en el cuerpo policial", manifestó Duque en su intervención.



El jefe de Estado aseguró que "los colombianos nos hemos sentido orgullosos de nuestra Fuerza Pública" y agregó que como el monopolio de la fuerza recae sobre ella, deben conducirse con transparencia y un estandar alto.



"Esos hechos deben individualizarse para que la invrstigación se conduzca con éxito, para que haya sanciones que sean entendidas por la ciudadanía Varias personas perdieron la vida y nos duelen esas seis víctimas, nos duelen esos hechos de violencia, nos duelen los más de 110 policías heridos", dijo Duque.



(También le puede interesar: Madre y hermano de Javier Ordóñez podrán regresar al país)



Frente a los hechos ocurridos en la noche de este miércoles, el mandatario rechazó la "violencia, el vandalismo, las agresiones que se observaron frente a la Fuerza Pública y a muchas de las instalaciones que la fuerza tiene para proteger a los ciudadanos".



"La Fuerza Pública de nuestro país ha sido heroica, ha trabajado con excelencia, pero también ha habido momentos que algunos de sus miembros no guardan el honor del uniforme. No podemos dejar que surjan voces que estigmatizan a nuestra Fuerza Pública. La Policía anualmente adelanta 30 millones de procedimientos", señaló el jefe de Estado.

Duque pidió finalmente celeridad en las investigaciones y resultados prontos para todos los ciudadanos.

Estas investigaciones tienen que avanzar para conseguir resultados FACEBOOK

TWITTER

"Estas investigaciones tienen que avanzar para conseguir resultados. No podemos aceptar que se estigmatice y se llame asesinos a quienes tienen la obligación de proteger a los ciudadanos", dijo el mandatario.



"Tenemos que separar las conductas individuales de lo que es el actuar de una institución que le ha servido a los colombianos. Muchos de estos policías están en los cuadrantes, que protegen al vecino, que atienden una emergencia", agregó Duque.



El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró esta mañana que se ofrecen hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a las personas involucradas en los homicidios y actos de vandalismo, "y estamos dispuestos a aumentar la cifra, pero esas muertes no pueden quedar en la impunidad", aseguró.



Señala la Policía, en el informe conocido por este diario, que 77 vehículos resultaron afectados, 37 buses de TransMilenio fueron vandalizados y 8 incinerados. Además de 49 buses del SITP vandalizados y cinco incinerados.



(Además lea: ¿Quiénes son las víctimas fatales durante la noche de caos en Bogotá?)



POLÍTICA