‘Soy una persona provida’ : Presidente Duque frente al aborto

Frente a la polémica que se ha presentado por la ponencia que presentó el magistrado de la Corte Suprema Alejandro Lineras de despenalizar el aborto hasta el primer trimestre de gestación., el presidente Iván Duque aseguró que es una persona provida.

“Creo en la vida desde la concepción y me he declarado siempre una persona provida”, aseguró el jefe de Estado desde Cartagena, donde se realizará la conmemoración de los 50 años de la Comunidad Andina.



“He expresado que las tres causales que han sido enunciadas desde hace tiempo en Colombia, que son peligro en la vida de la madre, malformación genética no compatible con la vida o violación, son las tres causales que el país ha venido analizando a la luz de la jurisprudencia”.

El jefe de Estado reafirmó su postura. “En mi opinión personal, y no pretendo con esto minar la independencia de ninguna institución, que salirse de esas tres causales que son claras me parece que es un cambio muy fuerte para la sociedad colombiana”.



La Corte Constitucional en este momento tiene en estudio una demanda, cuya ponencia, hasta ahora, plantea la despenalización hasta el primer trimestre y a partir de este momento se mantienen las tres causales que hasta ahora existen: que el embarazo sea producto de una violación, por malformación del feto o que se ponga en riesgo la vida de la madre.



