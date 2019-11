La contundente respuesta de Duque a Sergio Fajardo

El presidente Iván Duque respondió, en entrevista con RCN Radio, a los duros cuestionamientos que en EL TIEMPO le hizo el excandidato presidencial Sergio Fajardo.

El exgobernador dijo en este diario que el Gobierno Nacional no está inspirando a nadie y está "haciendo camino a la intrascendencia".



"Yo no le contesto a Sergio porque yo no estoy de candidato. Yo no soy candidato a nada, yo gané las elecciones presidenciales en una campaña larga", destacó el jefe de Estado.

Pero luego le dijo que Fajardo: "Está en una campaña prematura", y le lanzó unas pullas: "Tiene su legítimo derecho a aspirar y a seguir aspirando a la presidencia de la república, ya lo ha hecho en dos ocasiones, podrá ser una tercera, cuarta, quinta, no sé cuántas veces él lo quiere hacer".



Para Duque, esta "no es una competencia" con Fajardo.



"Yo vivo muy tranquilo en el sentido de que yo no ejerzo la presidencia con la competencia electoral enfrente, yo no tengo la reelección enfrente; yo quiero trabajar con todos y para todos los colombianos sin pugnacidad, yo no estoy utilizando la presidencia como un púlpito polarizador, yo lo que quiero hacer es un llamado al país entero a que todos trabajemos con el mismo propósito", aseguró el jefe de Estado.



"Y yo entiendo, hay personas que quieren mantener vigencia repitiendo el mismo discurso cada dos meses que le hacen una entrevista, yo no estoy en eso. Mi invitación a él (Fajardo) y a todos los colombianos es a que trabajemos con un propósito nacional, y ese propósito nacional tiene que ser el de que este país crezca, y crezca con justicia social", terminó Duque.



