‘Reconocemos valor de protesta pacífica, garantizaremos el orden’

Las calles de las ciudades del país serán hoy escenario de un paro nacional que servirá de termómetro para evaluar al gobierno de Iván Duque. A pesar de estar en orillas opuestas, el jefe del Estado y los convocantes a las marchas coinciden en dos puntos de enorme trascendencia: “El respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica” y “el rechazo rotundo al uso de la violencia e incitación a la misma”.

Este clamor de las partes es un bálsamo tras días de máxima tensión. Las autoridades dicen tener datos fiables de la posibilidad de actos de vandalismo. En prevención, será un día atípico: no habrá clases en muchas universidades y colegios, varias empresas reorganizaron sus horarios laborales y, eso sí, los alcaldes garantizan el funcionamiento de los sistemas de transporte.



El paro alcanzó un nivel de discusión general como probablemente sus promotores no lo imaginaron. Convocado a principios de octubre por el Comando Nacional Unitario, conformado por las centrales obreras CUT, CTC, CGTD y CPC, discretamente otras organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles se fueron sumando.

Sin embargo, el presidente Duque reaccionó con vehemencia al sentir que las motivaciones eran injustas porque estaban basadas, según dijo, en hechos falsos. Así que optó por desplegar una ofensiva mediática, a la que sumó a varios ministros y a la que llegaron las figuras más visibles del Centro Democrático, partido que lo llevó al poder hace 15 meses.



La actividad ha sido febril en estos últimos cinco días. El domingo, el expresidente Álvaro Uribe lanzó una seguidilla de 68 trinos para mostrar los avances de la gestión de Duque. “Falta mucho pero luchamos por una economía fraterna, contraria al odio de clases”, “falta mucho pero luchamos por el crecimiento con inclusión contrario al reparto que destruye riqueza y generaliza pobreza”, dijo en un par de sus mensajes.



Casi de manera simultánea, el mandatario estrenó un nuevo espacio al que bautizó Conéctate con Duque, el cual fue transmitido por el Canal Institucional y por las redes sociales de la Presidencia. Además de entrevistas a varios medios, de un Facebook Live con el Presidente, de crear un micrositio en la página de la Presidencia para desmentir, los ministros anunciaron varias decisiones de cara, según ellos, a prevenir alteraciones hoy.

Foto: Jaime Moreno

Derechos y deberes

Duque reiteró anoche en una alocución que “hay unos pocos” que ven en el derecho a la protesta “una oportunidad de agitación basada en mentiras”, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos. “Reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden. Y defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad”, aseguró.



Los convocantes, por su parte, insisten que el Presidente desvió la discusión y que la protesta está justificada por lo que llamaron “el paquetazo de Duque”, que, según ellos, incluye reformas laboral y pensional.

Ante esto, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, salió al paso y explicó que no hay una sola letra escrita de estas reformas y que si se llegara a contemplar se le transmitiría al país. Arango reiteró que, eso sí, esta tendría que llevarse a la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.



La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por su parte, dijo que para garantizar el orden público, alcaldes y gobernadores podrían declarar en sus ciudades o departamentos toques de queda y apoyarse de los militares. Se trata de medidas excepcionales que sorprenden a las nuevas generaciones, que nunca en sus vidas las han experimentado.

Decisiones similares tomó el presidente Julio César Turbay Ayala, quien gobernó con mano de hierro entre 1978 y 1982. Del gobierno previo, el de Alfonso López Michelsen, data precisamente una jornada de protesta similar que se llamó Paro Cívico Nacional, el 14 de septiembre de 1977.



De allá a acá solo Juan Manuel Santos enfrentó dos protestas de gran envergadura, aunque no de la dimensión de esta. El paro cafetero, en febrero del 2013; y el paro agrario, en agosto del mismo año.



En esta ocasión, el gobierno de Duque ha ido más allá y clausuró las fronteras. El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, informó que hasta este viernes “todos los pasos fronterizos, terrestres y fluviales, con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela serán cerrados”. La entidad informó que deportó a 24 personas que, a su juicio, tenían previsto alterar la tranquilidad. La mayor parte de ellos son de nacionalidad venezolana.

Foto: César Melgarejo

Militares y policía

Pero, a las medidas normativas, como la ley seca, en algunas ciudades empezaron a verse militares patrullando las calles. ¿Cómo leer la presencia de unidades militares en sitios tan densamente poblados?



La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cree “que los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento, equipamiento y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.



Y, por si fuera poco, el país ha visto una serie de inesperados allanamientos que se realizaron en Bogotá, Medellín y Cali. Para la CUT fueron acciones de amedrentamiento. Señalan que aunque provienen de diferentes investigaciones, abiertas en distintas fechas, con respecto a hechos ocurridos en diferentes momentos, su orden de ejecución coincide 48 horas antes del inicio de las marchas.

Para Juan David Arenas, director de la revista cultural Cartel Urbano, hay una evidente acción precipitada. “Somos un espacio abierto, aquí en el barrio San Felipe, epicentro cultural de Bogotá, en el que llevamos trabajando 15 años. Está claro que la medida policial busca enviar un mensaje de intimidación”.



En igual sentido se pronunciaron otras organizaciones convocantes. “No a la criminalización y no a la estigmatización de la protesta social”, dijeron en distintos comunicados organizaciones sociales.



La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas instó ayer a quienes participen en las marchas a ejercer sus derechos de manera responsable, de acuerdo con los derechos a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y a la libertad. Una petición en la que coinciden los convocantes de la marchas y el alto Gobierno: que cada cual exprese su punto de vista en libertad y en paz.

‘La protesta debe ser sin violencia’: Nancy P. Gutiérrez, ministra del Interior

¿El Gobierno Nacional garantiza el derecho a la protesta?

​

Sí. El Gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica. Como lo exige la Constitución. Es un derecho, siempre y cuando no haya violencia. Se debe igualmente garantizar los derechos de quienes no participan en ella.



Ante amenazas y antecedentes de hechos violentos se ha generado una articulación al más alto nivel, en cabeza del Presidente, con Policía Nacional, Fuerzas Militares, Fiscalía General de la Nación y gobernadores y alcaldes, quienes deben velar por el orden público.



¿Por qué ha habido allanamientos y se han visto a militares patrullando en las ciudades en las últimos días?



Por diferentes fuentes se ha dado información sobre posibles hechos delictivos, lo que genera noticia criminal, que lleva a medidas tales como allanamientos, decomisos, capturas, todo ordenado por la Fiscalía General de la Nación y puesto a disposición de los jueces de garantías para la respectiva legalización.



¿Qué les exige el Gobierno a los manifestantes?



Que no haya violencia ni hechos que pongan en riesgo la vida o los bienes de terceros.

