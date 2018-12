‘Fiscal ad hoc debe obrar evitando la justicia espectáculo’

El presidente Iván Duque le pidió al fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, el doctor en derecho Leonardo Espinosa, que en las investigaciones que ahora asumirá “obre con contundencia, pero también evitando la justicia espectáculo”.

El pronunciamiento de Duque se dio este jueves durante la posesión de Espinosa en el nuevo cargo, acto que se dio en la Casa de Nariño.



El jefe de Estado aseguró que se necesita que en esta investigación, y en general en todas las actuaciones de la justicia, los pronunciamientos se den “a través de los instrumentos jurídicos más que a través de los micrófonos”.

“Usted asume el cargo de fiscal General ad hoc para analizar unos temas que requieren mucho conocimiento, de derecho societario, del derecho corporativo, todas materias en las que usted ha sido reconocido disertador”, manifestó el primer mandatario.



Leonardo Espinosa cumple casi 30 años en la universidad Sergio Arboleda. Es decano de derecho en ese centro educativo, institución de la que es egresado el presidente Iván Duque.



La figura del fiscal ad hoc se activó porque el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró impedido en algunos casos de Odebrecht, debido a que fue asesor jurídico de Corficolombiana, socia minoritaria de la multinacional brasilera en la Ruta del Sol II.



Adicionalmente la vicefiscal, María Paulina Riveros, también se declaró impedida en varias investigaciones alrededor del caso y la Corte Suprema de Justicia le aceptó este recurso.

Tutela

A propósito del caso Odebrecht, la Fiscalía anunció este jueves que pondrá una tutela ante la decisión de un juzgado de Funza (Cundinamarca), en segunda instancia, de no validar los elementos probatorios aportados por el ente investigador en el proceso por el fallecimiento del controller (auditor) de Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y de su hijo Alejandro, al considerar que llegaron a destiempo.



Los elementos probatorios fueron encontrados en la casa de Jorge Enrique Pizano y entre ellos están la información recabada en sus computadores y la botella con cianuro que estaba en su despacho y de la que, según las versiones de la familia, habría bebido su hijo Alejandro tres días después de la muerte de su padre.



Los dos jueces consideraron que como los elementos probatorios fueron reportados por la Fiscalía pasadas 36 horas de los hechos no se cumplieron las normas y por lo tanto no pueden incluirse en el expediente. Sin embargo, el ente acusador pedirá revisar la decisión.

