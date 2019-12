'El día en que uno se tiene que morir, se muere': presidente Duque

Al preguntarle sobre un posible atentado que estarían planeando en su contra, el presidente Iván Duque aseguró que esas preocupaciones prefiere dejarlas a un lado y seguir haciendo la vida con alegría, con entusiasmo y con emoción por este país.



La afirmación la hizo el jefe de Estado este miércoles durante una entrevista con Semana, en la cual le preguntaron por un presunto atentado que estaría planeando Gentil Duarte, disidente de las Farc, en su contra.

Duque aseguró que en varias oportunidades ha escuchado información como esa de varios grupos armados, lo que significa que el grupo de seguridad de la Presidencia de la República debe tomar las medidas de protección necesarias. "Sé que para es muchas veces difícil porque a mí me gusta tener mucho contacto con la ciudadanía, yo estoy en las regiones, me gusta saludar a las personas en las calles, pasar por sus casas, abrazar a la ciudadanía", afirmó el mandatario.



"Ellos tienen que tomar esas precauciones cuando llegan. Yo siempre le digo una cosa al equipo, primero agradecerle, pero lo otro, tener una inmensa fe en Dios de que uno no está con ese tipo de preocupaciones en la cabeza. Yo prefiero esas preocupaciones dejarlas a un lado y seguir haciendo mi vida con alegría, con entusiasmo, con emoción por este país", agregó el mandatario.



Duque dijo, además, que información como esa ha circulado en tiempo atrás. Pero no solo por parte de las disidencias. De hecho, recordó que hace unos meses circuló una información de unos francotiradores e incluso que un grupo armado pretendía comprar un apartamento debajo del suyo.

"Toda esa información ha circulado, el equipo que tiene la protección presidencial ha sido muy diligente, muy oportuno, ellos han anticipado muchas estas situaciones, yo se los agradezco en el alma, pero lo más importante para mí es siempre mantenerme con el entusiasmo suficiente y sin ese tipo de preocupaciones. El día en que uno se tiene que morir se muere, pero yo no me la paso teniendo esas preocupaciones ni en el alma ni en la cabeza", concluyó el Presidente.



POLÍTICA