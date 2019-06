En unas dos semanas habría terna para Fiscal, dice presidente Duque

El presidente Iván Duque afirmó este martes que en unas dos semanas estaría enviando a la Corte Suprema la terna para elegir nuevo Fiscal General.

El mandatario afirmó en entrevista con La FM que ha querido “guardar un poco prudencia” ya que en este momento ese alto tribunal “no tiene el número de magistrados” para que “pueda darse ese proceso con todas las garantías”.



“Voy esperar esta semana y quizá la otra mientras se surte ese proceso de elección de magistrados y le presentaré al país una terna de personas honorables, preparadas, con patriotismo y con independencia”, afirmó Duque en La FM.

Sobre el perfil del nuevo jefe del ente investigativo, dijo que debe cumplir tres condiciones: gran solvencia jurídica, sentido de la administración del Estado y una “gran trayectoria, que le dé confianza” al país y a la Rama Judicial.



Duque afirmó también que una descertificación para Colombia sería una “grandísima injusticia” con los esfuerzos que ha realizado el país en materia de narcotráfico y que “por cada tonelada” que Estados Unidos incauta en su frontera, Colombia incauta 18”.



“El año pasado, cuando yo era presidente electo, hice un viaje a Estados Unidos. Eso fue primera página de EL TIEMPO y dije que ese riesgo de la descertificación está. Lo dije antes de asumir. Hemos tenido un diálogo muy claro con el gobierno de Estados Unidos. Me preocupan decisiones relacionadas, por ejemplo, con Jesús Santrich. Me preocupa que algunos sectores no estén dándose cuenta de los esfuerzos que está haciendo Colombia”, aseguró Duque en La FM.



Frente al cumplimiento de lo pactado en La Habana, el jefe de Estado manifestó que no hará "trizas" lo acordado.



"Tenemos que ser capaces de corregir lo que está saliendo mal. He dicho que ni trizas ni risas. No hacer trizas un proceso de reincorporación que es la esencia de construcción de paz; ni risas, para no permitir que victimarios se burlen de la justicia y del pueblo", expresó.

Ministros

El jefe de Estado también se refirió a los cambios en el gabinete que se han especulado en los últimos días en algunos sectores y reiteró que en este tema cree en la “estabilidad” por “el bien del país y de las políticas”.



Según Duque, “hay ministros con filiación política”, pero lo que él más valora es que tengan “solvencia técnica” y “conocimiento sobre los temas”.



“Es un gabinete en el que hay personas que tienen altas competencias en sus sectores y hay personas que tienen filiación política”, dijo el mandatario.



Reiteró que la política del Gobierno Nacional es de “cero tolerancia” con las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares y que “quienes deshonren el uniforme deben responder ante las autoridades”.



POLÍTICA