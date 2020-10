'Incumplir protocolos puede hacer que se tomen medidas más drásticas'

Este martes, tras cuatro días de pausa, el presidente Iván Duque volvió a realizar su programa diario de 'Prevención y Acción'. Como es usual, el mandatario hace un balance de las cifras del coronavirus en Colombia.



Según el reporte que emitió el Ministerio de Salud este martes, la cifra de contagios por covid-19 se elevó a 924.098, de los cuales 87.160 están activos. Solo en las últimas 24 horas se diagnosticaron 5.015 pacientes nuevos con el virus, luego de que se practicaran 32.632 pruebas.



Durante la transmisión el mandatario les hizo un llamado de atención a los ciudadanos que incumplieron las medidas de bioseguridad en las playas del país en este puente festivo.



Este domingo, como lo registró EL TIEMPO, las playas del Atlántico fueron escenarios de aglomeraciones y personas que no portaban sus tapabocas ni guardaban la distancia recomendada para evitar el contagio de coronavirus.



Ante esta situación, el presidente Duque dijo que "el riesgo de relajarnos es un rebrote que puede generar que se tomen medidas más drásticas en el país. No se pueden permitir conductas que ponen en riesgo a muchas personas. Tenemos que seguir manteniendo controles".



El mandatario de los colombianos también dijo que "nosotros hemos fijado medidas muy claras, no solamente de orden público sino también orden sanitario y quienes las están violando, están violando la ley y el código penal".

Para evitar un rebrote en América Latina, y en Colombia especialmente, Gina Tambini, representante de la OPS/OMS en nuestro país, recomendó no bajar la guardia. Dijo que "hay que proteger a las poblaciones vulnerables, evitar lugares con mala ventilación y seguir reforzando las medidas básicas de salud pública. S hacemos todo en conjunto podremos seguir con la vida productiva".



Duque, por otro lado, informó que este miércoles se tramitará en el Senado el proyecto del Gobierno de aumentar del 40% al 50% el subsidio del salario mínimo legal mensual a las mujeres que trabajan en empresas que han visto afectada su facturación un 20% o más. También se elevará en el mismo porcentaje el subsidio a los trabajadores del sector turístico del país.

Pausa en los ensayos de la vacuna que se prueba en Colombia

Durante la transmisión intervino Carlos Alvarado, el director médico de Jansenn, la farmacéutica de Johnson & Johnson, quien habló sobre la noticia que anunció este lunes la multinacional de pausar los ensayos clínicos de la vacuna que ya había iniciado sus pruebas en nuestro país.



Alvarado aseguró que este tipo de problemas son comunes en el desarrollo de las vacunas. "Todos nuestros ensayos clínicos cuentan con lineamientos que han sido preestablecidos para permitir hacer estas pausas en casos de situaciones adversas".



También afirmó que la medida de pausar los ensayos se tomó a modo de prevención y que la investigación de lo sucedido con un paciente, quien presentó "una enfermedad inexplicable", será adelantada por un comité independiente.

