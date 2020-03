Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña: Duque

En medio de la polémica que surgió por la revelación de una interceptación realizada por la justicia en la que se hablaba de una supuesta compra de votos para la campaña del ahora presidente Iván Duque en 2018, el mandatario se refirió a este hecho.

En las interceptaciones por parte de las autoridades al teléfono de ganadero José Guillermo Hernández, más conocido como 'Ñeñe Hernández´ , él se referiría a la presunta entrada de dineros, cerca de mil millones de pesos, para favorecer la campaña política de Duque.



El jefe de Estado aseguró ese viernes que "nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña. Y si hay investigaciones en su contra quiero decir lo siguiente: nunca supe que había investigaciones contra él, y si las hay, que las autoridades las esclarezcan y rápido".



Frente a las fotos que, algunos dicen, existen entre el Presidente y el 'Ñeñe', el mandatario afirmó que nunca ha negado una foto en la calle, y "nunca les he preguntado por el pasado judicial (...) yo tengo fotos con muchas personas, y las fotos que están públicas con el señor Hernández son fotos en eventos públicos".



En cuanto a los audios, el mandatario señaló que nadie del Gobierno está autorizado para usar su nombre para hacer ninguna gestión ante el Estado. "Si hay alguien que haya usado el nombre mío para traficar influencias, que salga a la luz pública porque no tengo nada que esconder".



Duque agregó que viajó a Valledupar en 1995 "fue mi primera y única visita en 20 años y en ese viaje conocí al padre de José Hernández, al doctor Aristides Hernández, conocí a su madre y conocí a su hermano, a José Hernández no lo conocí en esa ocasión, sino en los últimos cuatro años en contados encuentros públicos, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad".



El mandatario señaló que en su campaña presidencial estableció que "el manejo económico y administrativo de la campaña iba a estar centralizado en el señor Luis Guillermo Echeverri, quien fue el gerente de la campaña".

Asimismo, dijo que tomaron medidas como la "cuenta única nacional, no había cuentas en ningún otro lugar distintas a esa cuenta nacional. Segundo, todas las contribuciones se recibían única y exclusivamente por el señor gerente de la campaña, ninguna otra persona estaba autorizada para recibir los recursos. Tercero, nosotros siempre sometimos cualquier contribución a más de 17 controles y agrego a eso que no se recibieron contribuciones en efectivo.



El mandatario agregó que para la segunda vuelta decidieron "no recibir contribuciones de ningún particular. Solamente se gestionaron créditos con los bancos, con el Centro Democrático y con el anticipo que establecen las autoridades electorales".



Además, dijo que todas las cuentas están "registradas en el portal de cuentas claras y todas certificadas por la autoridad electoral oportunamente".



Duque reveló que le pedirá una "declaración juramentada a todos los ministros si en algún momento, frente al señor Hernández o frente a cualquier particular les he pedido yo que hagan alguna gestión".



Finalmente, el mandatario aseveró que"frente a este caso ('Ñeñe Hernández') lo que tiene que quedar claro es que he sido, soy y seré una persona honorable y como lo he dicho, como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela".



