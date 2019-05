'Base de la reforma pensional es no aumentar la edad': Duque

El presidente Iván Duque anunció este jueves en Barranquilla que el Gobierno Nacional presentará en los próximos meses la reforma pensional, y que la misma estará centrada en buscar mayor equidad, por lo que no se aumentará la edad de pensión.

“La base (de la reforma pensional) es no aumentar la edad. Yo siempre lo digo: el problema no está en golpear el sistema de cotizaciones; la solución está, primero, en cobertura y la cobertura va ligada, también, de un mejor entorno empresarial; porque podemos hacer una gran reforma, pero si no estamos formalizando el empleo, no vamos a poder dar fin a esa descompensación que existe”, explicó el Jefe de Estado.

Durante la instalación del encuentro anual Business Future of the Americas (BFA), el Jefe de Estado dijo que se debe ajustar el sistema para que los subsidios del Estado vayan a los que "verdaderamente los necesitan".



"La mayor cantidad de subsidios se están quedando en la población más rica y se necesita, también, que haya mucha más equidad para que los subsidios vayan a los que verdaderamente lo necesitan", dijo Duque.



El mandatario reveló que el Gobierno iniciará un gran proceso de concertación para construir la propuesta que será llevada al Congreso de la República a finales de este año o comienzos del otro.



