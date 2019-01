‘Hay que perseverar en buscar la paz, pero sin permitir la violencia’

El presidente Iván Duque les advirtió este martes a los miembros del Eln que si continúan con sus acciones violentas serán duramente perseguidos y judicializados, pero no cerró completamente la posibilidad del diálogo con esa organización.

Tras recordar a las 22 víctimas fatales que dejó el atentado perpetrado por el Eln en la Escuela General Santander, el jefe de Estado aseguró que no va “a permitir que la violencia siga siendo un arma de negociación. Si quieren que tengamos la posibilidad de abrir una oportunidad de diálogo, es sobre la premisa de la liberación de todos los secuestrados y de que pongan fin a todos los actos criminales”.



El mandatario reiteró que está dispuesto a perseverar en la búsqueda de la paz, pero dejó claro que no se dejará “chantajear” por quienes pretenden imponer la violencia como mecanismo de terror.

“Hay que perseverar en la búsqueda de la paz, sí, pero no podemos permitir que ninguna forma de violencia se convierta en un chantaje para ganar el oído del Estado”, dijo Duque.



Por ello, fue claro en insistir en que no cumplirá los protocolos pactados con el Eln en caso de ruptura de los diálogos de paz, lo que permitiría el retorno de los miembros de esa guerrilla que aún permanecen en Cuba, país anfitrión de las conversaciones.



La decisión del gobierno colombiano de no cumplir los protocolos, los cuales fueron firmados por la administración anterior, y pedir en extradición a los líderes subversivos que se encuentran en Cuba ha causado diferentes opiniones en la comunidad internacional.

Hay que perseverar en la búsqueda de la paz, sí, pero no podemos permitir que ninguna forma de violencia se convierta en un chantaje para ganar el oído del Estado

Mientras algunos países han respaldado la decisión del presidente Iván Duque de judicializar a los responsables del atentado en la Escuela General Santander, otros gobiernos, como el de Cuba, han pedido respetar los compromisos adquiridos al inicio de los diálogos.



“No existe protocolo alguno que justifique el terrorismo para pisotear las instituciones de Colombia; no lo vamos a permitir”, expresó el mandatario durante un foro de la Revista Semana.



Sobre este punto, el canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró en ese sentido que “Colombia no tiene ningún compromiso con ningún acuerdo de adelantamiento de conversaciones suscrito por el gobierno anterior con el Eln”.



El otro tema del que habló el mandatario fue la implementación de lo pactado con las Farc en La Habana, acuerdo que se comprometió a llevar a buen puerto, especialmente en el punto de reinserción y reincorporación de los exguerrilleros.



“Vamos a estar presentes en los 170 municipios con (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) PDET y vamos a articular esos planes de desarrollo con enfoque territorial en armonía con el Plan de Desarrollo”, expresó.



POLÍTICA