La nueva denuncia contra Duque que llegó a la Comisión de Acusación

Una nueva denuncia contra el presidente de la República, Iván Duque, llegó este lunes a la Comisión de Acusación, célula encargada de investigar al jefe de Estado.

El recurso judicial, interpuesto por 23 congresistas de la oposición, asegura que el jefe de Estado violó la Constitución, al permitir la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional, sin la previa autorización del Senado de la República.



Los congresistas solicitaron a la Comisión de Acusación investigar las conductas del presidente puesto que habría violado su deber como servidor público de actuar ajustado a la Constitución y desacatar la sentencia del 1 de julio de 2020 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desconociendo así la división de poderes.



Frente a este tema, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, destacó hace unos días que “el presidente Iván Duque autorizó actividades de Brigada SFAB conforme a sus atribuciones constitucionales, tras cumplir con la decisión del Tribunal de Cundinamarca, para seguir fortaleciendo las capacidades para "combatir el narcotráfico, que asesina a líderes sociales y financia masacres”.



Para el jefe de la cartera de Defensa, es clave entender que no trata de tránsito de tropas extranjeras, razón por la cual no se necesita la autorización del Congreso y por lo que asegura, no hará rectificación alguna.



Al respecto, el Jorge Enrique Robledo señaló que “Duque tiene perfectamente claro que nada le permite autorizar la presencia de tropas de guerra de EE.UU. en Colombia, pero se ha obstinado con favorecer los intereses extranjeros, poniendo en riesgo la paz regional y nacional”.



Estos son os congresistas que suscribieron la nueva denuncia:



Senadores: Jorge Enrique Robledo Castillo, Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino, Alexander López, Sandra Ramírez, Victoria Sandino, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, Aída Avella, Jorge Eliecer Guevara, Alberto Castilla y Feliciano Valencia.



Representantes a la Cámara: Jorge Alberto Gómez Gallego, Fabián Díaz Plata, Luis Alberto Albán, León Fredy Muñoz, Carlos Carreño Marín, María José Pizarro, Ángela María Robledo, Abel David Jaramillo, Katherine Miranda, Omar De Jesús Restrepo, y Jairo Cala Suárez.



Esta es una más de las denuncias que tiene Duque en su contra, junto a la que lo señala de “corrupción al sufragante” y “tráfico de influencias”, por las declaraciones de Aida Merlano en Venezuela, a comienzos de este año. Igualmente, fue denunciado en marzo de este año por el tema de la ‘Ñeñepolítica’.



POLÍTICA