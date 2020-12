Duque: ‘Este no es el momento de una reforma tributaria’

¿Habrá reforma tributaria en 2021? Para el presidente de la República, Iván Duque, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque “ningún país del mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia”.

La respuesta está consignada en la entrevista que el jefe del Estado le concedió al diario La República: “Ningún país del mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia, y debemos enfatizar en la reactivación de los sectores y en el crecimiento económico antes de pensar en medidas fiscales”, argumentó.



Otra cosa piensa el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Como lo contó hace unos días el también diario económico Portafolio, esta se hará con el objetivo de recaudar los recursos de los cuales ha sido necesario disponer mediante un mayor endeudamiento para asumir los costos derivados de los gastos para el manejo de la pandemia.



Es más, Portafolio reveló que Carrasquilla ya tiene un calendario al confirmar que será en el primer trimestre de 2021 cuando se le presentará al Congreso.



Así mismo, la semana anterior, en declaraciones a Blu Radio, el titular de la cartera de las finanzas públicas del país indicó que el telón de fondo de la situación es que por el coronavirus el Gobierno tuvo un doble efecto en sus cuentas.



Por un lado está el tren de menor recaudo de impuestos respecto de lo que hubiera ocurrido en un año normal y, por el otro, el tren de mayores gastos, en la medida en que la crisis exigió tomar decisiones que no hubieran ocurrido en un año normal.



“Entonces ese doble tren nos llevó a tenernos que endeudar en montos significativos y ese incremento de la deuda, que era necesario hacer, pues hay que pagarlo”, indicó el funcionario.



Y aunque dicho pago de impuestos no necesariamente debe ser inmediato, Carrasquilla recalcó que hay que ir pensando en la manera de conseguir la plata para pagar esa deuda.



Es más, al señalar que aspira a dejar presentada él mismo la reforma, Carrasquilla señaló que entre enero y febrero la Misión de Expertos estará estudiando los incentivos que deberían desaparecer, y que desde ya se están dando diversos análisis permanentes en el Gobierno, al tiempo que se han comenzado discusiones con varios congresistas acerca de las características que deberá tener la reforma tributaria.



“Tenemos conciencia de que hay que concertar”, afirmó Carrasquilla.



Duque va por otra línea. ¿Cuándo se va a presentar?, le pregunta La República.



“Uno de los objetivos centrales de mi gobierno ha sido mejorar las condiciones de equidad de la población colombiana. Hemos implementado políticas que nos han permitido avanzar en esta dirección como la implementación del Programa de devolución del IVA, el cual nos ha permitido regresar a la población más vulnerable el impuesto que pagan por la adquisición de bienes y servicios. Ningún país del mundo se ha aventurado a hacer reformas en la mitad de la pandemia, y debemos enfatizar en la reactivación de los sectores y en el crecimiento económico antes de pensar en medidas fiscales”, respondió.



¿Se trata de una decisión nueva de parte del Presidente? EL TIEMPO les preguntó a algunas fuentes de la Casa de Nariño. “No. El Presidente siempre ha dado la misma respuesta sobre este tema en todas sus entrevistas”.



En efecto, Duque, en una reciente entrevista con Blu Radio, dijo que no es el momento de pensar en la aprobación de una nueva reforma tributaria ni de castigar a las empresas con mayores impuestos.



“En medio de una pandemia no se puede hacer una reforma tributaria, este no es el momento de hacer una reforma tributaria”, dijo textualmente.



“Digo que no es el momento por dos razones: porque la pregunta es a quién le van a cobrar. Si volvemos a la discusión que siempre ha tenido el país, históricamente, y que en este gobierno cambiamos, que era siempre pasarles la factura a la pequeña, micro y mediana y gran empresa, si les pasan la factura, pues las empresas invierten menos, contratan menos y se recuperan menos, y mucho más en esta condición”, manifestó el Presidente.



“Si les pasan la factura a las personas que han visto afectados los ingresos en este momento, pues eso se traduce en que hay una menor demanda agregada en el país y, por lo tanto, se vuelve más lenta, más difícil y más compleja su reactivación”, explicó.



En conclusión, se trata de dos afirmaciones que van en contravía. Como dice el dicho popular, amanecerá y veremos.



POLÍTICA