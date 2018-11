Así cantó Iván Duque con Carlos Vives en Santa Marta

Iván Duque sorprendió a los asistentes del evento anual 'Tras la Perla', en Santa Marta, cuando aprovechó un momento para cantar junto Carlos Vives.



Mientras Vives mostraba los diseños del Multideportivo y Centro de Alto Rendimiento Carlos Alberto Valderrama Palacios, que beneficiará a cientos de habitantes de Santa Marta, y buscaba fondos para su construcción, Duque hizo una intervención.



"Yo no le puedo dejar de pedir un favor. Este samario tiene una canción muy buena que se llama 'Pitan pitan'", comentó frente a los asistentes al conversatorio. Una vez Vives comenzó a cantar, Duque se animó a acompañarlo e, incluso, continuó la interpretación.

Luego, Carlos Vives trató de retomar el hilo de la presentación e insistir en el trabajo con las comunidades para generar actividades de desarrollo.



'Tras la Perla' es una iniciativa de Carlos Vives que se divide en varios proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Santa Marta. El componente deportivo busca beneficiar a niños y niñas del barrio Pescaíto.



La inversión del proyecto de desarrollo turístico que Carlos Vives presentó asciende a los seis millones de dólares. Hacia el final del evento, algunos de los representantes comunitarios en el proyecto le hablaron a Duque de la necesidad de inversión en educación y deportes para mejorar las oportunidades de los jóvenes samarios.



Esta no es la primera vez que Duque y Vives protagonizan un encuentro bajo otro tono.



Pocos días antes, en el XXI Foro Internacional de Microempresas en Barranquilla, el presidente sugirió al cantante ser alcalde de Santa Marta:

“Como yo no me puedo meter en política no puedo decir muchas cosas pero yo creo que todos los que estamos acá, algún día, quisiéramos verlo como alcalde de Santa Marta; ahí la dejo”, afirmó.



Aunque Carlos Vives respondió con una carcajada, poco después, según El Heraldo, aclaró que no aspiraba a puestos políticos y prefería aportar desde el trabajo con la comunidad y la búsqueda de recursos y acompañamiento en el sector público y privado.



