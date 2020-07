Presidente Duque aplaza el tercer día sin IVA

El presidente Iván Duque anunció a primera hora de este miércoles que el tercer día sin IVA, que estaba programado para este domingo, se aplaza.



"El día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA, buscando el mayor beneficio para los colombianos", señaló el mandatario en un tuit.

La jornada estaba programada para este domingo, 19 de julio, después de los otros dos días sin IVA que se han desarrollado en el país.



El primero de estos fue el 19 de junio, en donde se registraron grandes aglomeraciones en algunas ciudades. Por esta razón, se estableció que para el segundo día sin IVA no se iba a permitir la compra presencial de electrodomésticos, computadores y celulares, sino solo por vía virtual.



El pasado 3 de julio se llevó a cabo la jornada, en la cual no se registraron las largas filas que se habían presentado en el primero, pero sí se reportaron varias denuncias de demoras en la compra de plataformas digitales de los almacenes de cadena.



Durante cada uno de los días de la excepción del impuesto se registraron ventas superiores a los 4 billones de pesos.



Luego de conocerse el anuncio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le agradeció al presidente Duque la decisión y señaló que en el momento de pandemia que vive el país se debe "priorizar la vida".



"Errar es de humanos y corregir es de sabios. Agradezco al Presidente haber escuchado a alcaldes y ciudadanos que rogamos no provocar ninguna aglomeración que genere riesgo de contagio como ha ocurrido con el #DiaSinIVA, las marchas y otras situaciones. Debemos priorizar la vida", publicó.



