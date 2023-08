El presidente Gustavo Petro, esta semana, viajó a la Cumbre Amazónica en Belem do Para, Brasil, donde –entre otras cosas– propuso la creación de una alianza militar para defender la selva. A esta iniciativa la llamó “OTAN Amazónica”.



Para el mandatario, se debe hacer un tratado de cooperación de orden militar para “hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países”.



Sin embargo, llamó la atención que el presidente Petro no asistió a las ceremonias de cierre y, además, faltó a la foto oficial del encuentro. Según versiones oficiales, el mandatario estuvo atendiendo la crisis generada por las denuncias del plan del Eln para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa, con quien se reunió el pasado viernes tras llegar de Brasil.



Mauricio Vargas, en su columna dominical en EL TIEMPO llamada ‘Ausentismo presidencial’, habló del retraso en el vuelo de retorno a Colombia por parte de Petro. Según la Casa de Nariño, esto se debió a que hubo dificultades del clima que supuestamente podían afectar la se seguridad presidencial.

“El miércoles 9, en Belén de Pará, Brasil, el cielo estuvo nublado y, en la noche, se despejó. No hubo vientos, tormentas ni lluvias torrenciales, ni perturbaciones graves en la ruta aérea de Belén a Bogotá. Es floja entonces la excusa que voceros de la Casa de Nariño dieron a los periodistas que fueron con el presidente Gustavo Petro a la Cumbre Amazónica, de culpar al clima de la demora de casi un día del vuelo de regreso”, dijo Vargas.



En la columna, el analista señaló que fue una “vergüenza con el ilustre visitante”, haciendo referencia al retraso que tuvo la cita de Petro con el presidente de Suiza, Alain Berset, en Palacio.



Vargas enumeró algunas de las situaciones en las que el mandatario ha sufrido retrasos en su agenda internacional y a los incumplimientos a citas con magistrados, alcaldes o empresarios en Colombia.



“Un cálculo a mano alzada me da que el Presidente ha faltado a su trabajo dentro y fuera de Colombia más de 25 días -entendidos como jornada laboral- en su primer año de mandato. Todo ello sin justa causa: las coartadas de Palacio no resisten el menor examen”, añadió Vargas.



Para Vargas, además, “las explicaciones a este ausentismo presidencial sin precedentes en el país, van desde una dolencia física que lo aqueja periódicamente, hasta ciclos emocionales que, al tocar suelo, lo dejan sin aliento siquiera para levantarse. Los mensajes de voz del exembajador Armando Benedetti a la exjefe de gabinete Laura Saravia -que reveló Semana- dan para imaginar que a Petro a veces se le va la mano en el campo festivo”.



En su columna dominical, Vargas señaló que “el Presidente se tiene que ajuiciar y, si no es capaz de hacerlo, lo debe decir con franqueza para que de ahí se deriven las consecuencias del caso”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS