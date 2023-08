El presidente Gustavo Petro llegó a Brasil en la noche de este lunes. El mandatario viajó a ese país después de participar en los actos de conmemoración de la Batalla de Boyacá en el Puente de Boyacá, desde donde pronunció su discurso al cumplir un año en la Presidencia.



El objetivo de la visita es participar en la Cumbre por la Amazonía ‘Unidos por nuestros bosques’, que se realizará a en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, del 8 al 11 de agosto.



En ese encuentro participarán mandatarios y ministros de ambiente de los países que comparten el bioma amazónico. La idea, según han explicado, es fortalecer los mecanismos de protección del medioambiente y detener la deforestación en la Amazonía para 2030.

Previo a la reunión se realizaron este 7 de agosto las reuniones Diálogos Amazónicos y de Ministros de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente de los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Allí estuvieron presentes el canciller Álvaro Leyva y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

A esta hora el canciller @AlvaroLeyva y la ministra de ambiente @susanamuhamad participan en la Reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente de los países signatarios del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que se realiza en Belén, Brasil. pic.twitter.com/gPnuNW48a3 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 7, 2023

Entre los asistentes confirmados están los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Bolivia, Luis Arce; Perú: Dina Boluarte, y Venezuela, Nicolás Maduro; el primer Ministro de Guyana, Mark Anthony Phillips, y los cancilleres de Ecuador, Juan Carlos Holguín, y Surinam, Albert Ramdin.



Se tiene previsto que Petro tenga encuentros bilaterales, además, con el presidente de la República del Congo, Denis Sassou Nguesso, y con el Sultán Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada, de Emiratos Árabes Unidos.



La agenda de Petro en Brasil

Para este martes 8 de agosto se tiene previsto:



Reunión con los jefes de Estado de los países signatarios de OTCA - Plenaria

7:00 a.m. hora Colombia



Intervención del presidente Petro en la plenaria de los países signatarios a la OTCA

9:00 a.m. hora Colombia



Reunión bilateral con el Sultán Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada ,presidente designado de la COP 28

11:00 am hora de Colombia



Debate General de los jefes de Estado y de Gobierno de los países signatarios de la OCTA

1:00 p.m. hora Colombia



Adopción de la declaración de Belém por los países signatarios de la OCTA

2:35 p.m. hora Colombia



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA