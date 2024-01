Presidente Gustavo Petro sí irá a Davos: el mandatario sale de Guatemala para Europa

El presidente Gustavo Petro sí irá a Davos, Suiza, para asistir a una nueva edición de la cumbre del Foro Económico Mundial. El equipo de prensa de Casa de Nariño confirmó que el mandatario sí cumplirá su cita a pesar de que en la mañana de este lunes se había anunciado que se cancelaba el viaje debido a que no se alcanzaba a estar en las partes más importantes del foro.

Desde el domingo, el presidente Petro había dejado en duda su asistencia a Davos ante la tensa situación que postergó por varias horas la posesión presidencial de Bernardo Arévalo. "Estaré en ciudad de Guatemala. No se retira la delegación colombiana hasta la posesión del presidente Arévalo", declaró el mandatario, que añadió: "si es necesario, se suspende el viaje a Davos".



Dicha posibilidad se materializó en la mañana de este lunes, cuando el mandatario colombiano seguía en el país centroamericano. El equipo de prensa de Prensa anunció que Gustavo Petro y su delegación se devolvían a Colombia, puesto que no alcanzaban a estar en los principales paneles del Foro Económico Mundial.



El anuncio vino acompañado de la polémica debido a que desde el Ministerio de Comercio y Procolombia se había rentado mientras la cumbre un casa en Davos que servía de vitrina de la campaña "Colombia, el país de la belleza". Sin la ida del presidente Petro, se cuestionó el alto gasto que implicaba dicha casa.



Sin embargo, desde el gobierno se advirtió que el mandatario no se iba a quedar en dicha casa y que su asistencia o no a Suiza no afectaba las actividades que se iban a realizar en dicho edificio.



Cuando ya se había anunciado que el presidente Petro no estaría en Davos, desde Guatemala se confirmó el cambio de itinerario. El mandatario sí estará en una nueva cita en el Foro Económico Mundial. Todavía no se ha expresado cuál fue la razón del cambio de opinión.